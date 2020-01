Văn Lâm chia tay gia đình để quay lại thi đấu

Tối 2/1, thủ thành Văn Lâm đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh mẹ và em gái đang vẫy tay chào tạm biệt nhau. Anh còn chia sẻ clip em gái ruột nhảy nhót kèm caption ''Đi làm thôi''. Cùng thời điểm, Yến Xuân - bạn gái của Văn Lâm cũng chia sẻ cảm xúc tương tự. Cô viết trên trang cá nhân dòng ''See you soon'' (tạm dịch: hẹn gặp lại) cùng biểu tượng trái tim.

Văn Lâm tạm biệt gia đình ở Nga.

Dịp Giáng sinh và chào đón năm mới Yến Xuân được Văn Lâm dẫn về ra mắt gia đình ở Nga. Cả hai không đăng ảnh cùng nhau nhưng ở trang cá nhân đều check-in địa điểm tương tự. Nhiều fan còn tinh ý nhận ra giọng nói của Văn Lâm trong các video của Yến Xuân.

Lần đầu đón năm mới ở Nga, Yến Xuân được bạn trai đưa đi chơi. Họ thường xuyên đi ăn uống, trượt tuyết... Cô cũng tỏ ra thân thiết với em gái của bạn trai khi có những bức ảnh chụp chung.

Văn Lâm - Yến Xuân được fan nhận ra bắt đầu hẹn hò từ năm 2018. Tuy nhiên, cặp đôi kín tiếng và ít chia sẻ về nhau. Yêu xa nhưng cả hai luôn dành trọn thời gian bên nhau những dịp lễ. Văn Lâm đang thi đấu cho CLB Muangthong ở Thái Lan, còn Yến Xuân sinh sống và làm việc tại TP HCM. Yến Xuân thường xuyên bay qua xứ chùa vàng ủng hộ bạn trai trong những trận đấu quan trọng.

Yến Xuân đón giáng sinh bên em gái của Văn Lâm.

Fan đang mong chờ cặp đôi sẽ công khai vào năm 2020.

Quỳnh Anh