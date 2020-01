Văn Hậu lao vào tập luyện đầu năm mới

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa đón năm mới đầu tiên ở châu Âu. Thay vì đi tham quan, tận hưởng không khí của thành phố Berlin, Văn Hậu lại dành thời gian trong phòng gym. Theo một video của người thân Văn Hậu chia sẻ trên trang cá nhân tối 1/1, người hâm mộ thấy hậu vệ người Thái Bình đang hăng say tập luyện. Người này bình luận: ''No pain, no gain'' (tạm dịch: Không khổ luyện, không thành tài).

Văn Hậu lao vào tập luyện ngay đầu năm mới Văn Hậu chăm chỉ tập luyện vào ngày đầu năm mới. Video: Nguyễn Đắc Văn.

Sự chăm chỉ của Văn Hậu nhận phản ứng tích cực từ người hâm mộ. ''Văn Hậu còn trẻ nhưng ý thức tập luyện rất tốt, sẽ còn phát triển hơn nữa'', ''Hậu của chúng ta lúc nào cũng có tinh thần cầu tiến'', ''Tự hào với tư duy của cầu thủ trẻ Văn Hậu''... là những bình luận để lại.

Hình ảnh Văn Hậu ở Đức sáng 1/1 được người thân chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Đắc Văn.

Sau khi chụp ảnh lưu niệm ở đường phố, Văn Hậu đến phòng gym để luyện tập. Ảnh: Nguyễn Đắc Văn.

Đây không phải lần đầu Văn Hậu gây ấn tượng với fan về kỷ luật trong tập luyện. Trước đó, Văn Hậu khiến người hâm mộ nể phục khi vừa trở lại từ SEA Games 30 đã lao vào tập luyện với các đồng đội tại Hà Lan. Sự nỗ lực này đã giúp anh lần đầu được ra sân trong màu áo CLB SC Heerenveen hôm 18/12, dù chỉ ít phút ít ỏi.

Đoàn Văn Hậu có một năm 2019 thành công khi giành chức vô địch SEA Games 30 cùng tuyển Việt Nam. Đặc biệt, anh nhận được bản hợp đồng giá trị với CLB SC Heerenveen, Hà Lan.

Quỳnh Anh