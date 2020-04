Back to Ione

Vận động viên Hong Kong sang Pháp trốn dịch bị nhiễm nCoV tại Paris

Khi nCoV bùng lên ở Hong Kong tháng 2, Lee Chun-ho và đồng đội tính toán rằng Pháp an toàn hơn và họ sẽ luyện tập ở đó, chờ Thế vận hội tại Paris; nhưng đến tháng 3, virus 'tóm' được Lee.

Olympic 2020 là lần đầu tiên karate được đưa vào hạng mục thi đấu. Lee đã tập luyện bộ môn này từ nhỏ, tranh tài tại nhiều trường đấu quốc tế từ Madrid đến Jordan. Bởi vậy, anh đặt mục tiêu sẽ góp mặt tại Thế vận hội năm nay tại Nhật Bản.

Covid-19 được ghi nhận lần đầu ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái đã nhanh chóng vượt qua biên giới. Hong Kong xác nhận trường hợp đầu tiên ngày 24/1. Ngay trong tuần đó, 10 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng báo cáo ca nhiễm đầu tiên.

Vận động viên karate Lee Chun-ho.

Chạy trốn khỏi Hong Kong

Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Lee và cả đội quyết định rời khỏi Hong Kong vào đầu tháng 2 khi tỷ lệ lây nhiễm đang tăng nhanh. Họ nghĩ thủ đô của Pháp sẽ là nơi trú ẩn an toàn so với sự hỗn loạn đang diễn ra ở châu Á. Vòng loại Thế vận hội sẽ được tổ chức tại Paris vào tháng 5, bởi vậy họ cho rằng việc tập luyện ở đây trong 3 tháng sẽ tốt hơn, thay vì có nguy cơ nhiễm bệnh ở Hong Kong hoặc bị mắc kẹt do hạn chế đi lại.

"Vào thời điểm đó, các trường hợp ở Hong Kong tăng nhanh nhưng mọi thứ đều ổn ở châu Âu", Lee nói trong đoạn video ghi lại trong thời gian cách ly. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Cả đội và huấn luyện viên ở chung trại với những đội karate khác của Pháp, cùng sống và huấn luyện trong một cơ sở.

Lee chụp ảnh khi tập luyện tại Pháp, sau khi rời Hong Kong.

Nguy cơ nhiễm nCoV dường như rất thấp nên họ không đề phòng. Mỗi ngày, họ đều tập luyện, tiếp xúc gần và dùng chung thảm. Không ai đeo khẩu trang, không hạn chế di chuyện, cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra bình thường. Ngày cả đầu tháng 3 khi virus tàn phá Italy, cả nhóm vẫn cảm thấy tương đối an toàn. Người dân địa phương tự do đi lại mà không cần đeo khẩu trang.

Nhưng sau này nghĩ lại, Lee thấy hối hận vì sự chủ quan đó.

Rất nhanh chóng, Covid-19 đã "đuổi kịp" Lee sang Pháp. Tình hình trở nên tồi tệ khi chỉ sau một đêm, số người chết tăng vọt, các khu thể thao đóng cửa và đột nhiên nhiều ca nhiễm được báo cáo ở Pháp hơn Hong Kong. Ngày 13/3, Pháp công bố hơn 800 trường hợp mới chỉ trong 24h. Huấn luyện viên đổi ý, đưa họ trở lại Hong Kong.

"Cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy tệ như vậy"

Ngày 15/3, cả đội trở lại Hong Kong và lập tức phát hiện triệu chứng. Đầu tiên, Lee bị đau họng. Hai ngày sau, anh đến viện và nhận được kết quả dương tính với nCoV. Đến 19/3, các triệu chứng trở nặng đến mức anh không thể ngủ, sốt cao, đau đầu và tiêu chảy. "Tôi chưa bao giờ thấy tồi tệ đến vậy trong đời. Cơ thể rất mệt mỏi và không thể đi lại", Lee nói.

Khi hai thành viên khác trong đội cũng có kết quả dương tính, bác sĩ kết luận có thể họ đã nhiễm bệnh ở Pháp.

Lee được tham gia vào cuộc điều trị thử nghiệm, uống thuốc kháng virus. Vài tuần sau đó anh vẫn dương tính nhưng các triệu chứng đã nhẹ bớt. Đồng đội của anh cũng bắt đầu hồi phục, không còn các triệu chứng và xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên, Lee lo lắng về hậu quả lâu dài. Nếu virus làm hỏng chức năng phổi thì cơ hội thi đấu trong tương lai của họ sẽ bị ảnh hưởng.

"Tôi không thể tả lại tôi đã buồn đến thế nào khi hay tin nhiễm bệnh. Vì mục đích đến Paris là tránh xa virus, tập luyện và sẵn sàng cho đấu trường Olympic. Nhưng cuối cùng, tôi lại bị nhiễm virus ở đây", Lee nói.

Đợt bùng phát lần hai

Lee và các thành viên trong đội là một phần của đợt lây nhiễm thứ hai tại Hong Kong. Đầu tháng 3, các ca nhiễm trong thành phố đã giảm, thậm chí có ngày không báo cáo ca nhiễm mới.

Nhưng khi Covid-19 vượt tầm kiểm soát ở châu Âu và Mỹ, các trường học bắt đầu đóng cửa thì người Hong Kong tại nước ngoài bắt đầu về nước. "Làn sóng" trở về của công dân và khách du lịch khiến tỷ lệ lây nhiễm ở Hong Kong lại tăng vọt.



Đầu tháng 3, Hong Kong chỉ có khoảng 150 ca nhiễm. Nhưng bây giờ, con số đã lên hơn 1.000. Phản ứng với dịch, chính quyền thành phố áp đặt các quy tắc mới hạn chế di chuyển, một số quy định còn nghiêm ngặt hơn so với đợt lây nhiễm đầu tiên.



Những cuộc tụ tập 4 người đều bị cấm ở nơi công cộng. Các quán karaoke, hộp đêm, phòng tập, rạp chiếu phim đều được lệnh đóng cửa. Ít nhất 50.000 người đến Hong Kong đã được cách ly, nếu vi phạm sẽ phạt tới 6 tháng tù.



Lee Chun-ho khi trở về điều trị tại Hong Kong.

Tại phòng bệnh trong khu cách ly, nam vận động viên quay video đăng lên trang cá nhân, kêu gọi người Hong Kong tuân theo quy tắc của chính phủ, cảnh giác và ngăn chặn virus.

"Hành động của bạn không chỉ tác động tới chính bạn mà cả những người xung quanh và toàn bộ Hong Kong. Mọi người hãy tự bảo vệ mình, cũng là bảo vệ người bên cạnh. Tôi hy vọng mọi người sẽ giảm việc đi lại và luyện tính kiên nhẫn", Lee nói.



Thúy Anh (Theo CNN)