Tranh của Van Gogh bị đánh cắp giữa Covid-19

Bảo tàng Singer Laren cho biết bức họa The Parsonage Garden at Nuenen in Spring bị đánh cắp lúc rạng sáng 30/3 (giờ địa phương). Truyền thông Hà Lan cho biết: "Nhóm trộm đã lẻn qua cửa trước lúc khoảng 3 giờ sáng và rời đi với một bức tranh duy nhất".

Cửa kính bảo tàng đã bị bọn trộm phá hỏng. Ảnh: AP.

Giám đốc bảo tàng Jan Rudolph de Lorm nói ông đang "rất sốc và không thể tin nổi". "Vụ việc vô cùng gay go, nhất là trong thời điểm này", ông nói. Bức họa trên được mượn từ bảo tàng Groninger. Hiện vẫn chưa rõ giá trị của tác phẩm. Cảnh sát đang vào cuộc điều tra.

Các bảo tàng ở Hà Lan đã đóng cửa từ ngày 12/3 sau khi chính phủ ban lệnh cấm tụ tập từ 100 người để chống Covid-19. Bảo tàng Singer Laren cũng đóng cửa từ lúc đó.

Thúy Anh (Theo ABC News)