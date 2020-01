Thái tử Charles hỗ trợ tài chính cho Harry trong một năm

Harry sẽ được nhận khoản tiền mặt đáng kể đến từ đầu tư cá nhân của Thái tử thay vì doanh thu bất động sản vốn được dùng để chi trả theo cách truyền thống cho người thừa kế ngai vàng và hai con trai. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Thái tử xứ Wales cho rằng, đây không phải là một nguồn tiền vô tận.

Điều này có nghĩa, bất kỳ thỏa thuận nào liên quan tới vấn đề tài chính của Harry đều được cân nhắc nghiêm ngặt trong khoảng một năm đầu nhận trợ cấp. Sau đó, hoàng gia sẽ họp mặt để điều chỉnh vào mùa xuân tới.

Câu hỏi được quan tâm suốt những ngày qua là việc cặp đôi Harry - Meghan có còn được phép sử dụng tước hiệu hoàng gia trên các nền tảng truyền thông xã hội và trang web mới của họ không. Trong bối cảnh lo ngại hành động này có thể bị xem là lợi dụng mối liên hệ với hoàng gia, cặp đôi nhiều khả năng không được tiếp tục sử dụng nó.

Vấn đề an ninh của Harry - Meghan được mô tả là "một đống hỗn độn, rối như mớ bòng bong". "Bạn không thể mong đợi cảnh sát Anh vẫn cung cấp bảo vệ an ninh. Họ không có quyền hạn để hoạt động ở Canada. Họ cũng không được phép trang bị vũ trang. Ý tưởng về cảnh sát Anh mang theo súng đến và rời sân bay Canada không bao giờ xảy ra. An ninh sẽ phải được cung cấp tại địa phương. Người Canada phải chi trả và sau đó gửi hóa đơn lại cho Chính phủ Anh. Chi phí nhân sự được ước tính tối thiểu 500.000 bảng Anh mỗi người, chưa bao gồm chi phí đi lại, giám sát và an ninh tại gia", nguồn tin an ninh nói.

Harry và Meghan dự định dành phần lớn thời gian ở Canada. Bắt đầu từ mùa xuân này, họ bị buộc ngừng sử dụng các tước hiệu "Hoàng tử và Công nương", đồng thời mất tất cả quyền truy cập vào các quỹ công cộng khi ngừng thực hiện các công việc chính thức của Hoàng gia. Cặp đôi cũng không tham gia các hoạt động của Hoàng gia Anh và không đại diện cho Nữ hoàng Elizabeth II khi tới các sự kiện. Họ được tự do kiếm tiền từ các thỏa thuận thương mại mà không bị điện Buckingham giám sát, được "độc lập tài chính" như cách họ mong ước.

Truyền thông Anh gọi thông báo rút lui của vợ chồng Hoàng gia là "quả bom trong cung điện" và đặt nghi ngờ một "cuộc nội chiến" diễn ra trong hoàng gia Anh. Theo Insider, việc cặp đôi từ bỏ hoàng gia sẽ mang đến rất nhiều thay đổi lớn, cả tốt và không tốt. Việc cặp đôi không tham vấn ý kiến ai gây ra sự rạn nứt đau đớn trong gia đình, buộc điện Buckingham phải đương đầu với sự thay đổi khi thời đại của Nữ hoàng Elizabeth II sắp kết thúc.

Harry (35 tuổi) kết hôn với Meghan (38 tuổi) và tháng 5/2018 và đón con trai đầu lòng Archie vào tháng 5 năm ngoái. Chuyện vợ chồng Harry - Meghan từ bỏ Hoàng gia đã được dự đoán từ trước - khi bộ phim tài liệu về gia đình hoàng gia được phát sóng trên kênh ITV (Anh). Bộ phim có nhiều đoạn tâm sự về áp lực với cuộc sống hoàng gia của cặp đôi. Meghan chỉ ra rằng sự soi mói của giới truyền thông đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe tâm lý của cô. Trong khi Hoàng tử Anh lo sợ vợ mình sẽ trở thành nạn nhân của "những thế lực mạnh", giống như nguyên nhân từng dẫn đến cái chết của mẹ anh - Công nương Diana trước đây.

