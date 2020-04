Streamer ViruSs được Tae Yang (Big Bang) khen 'reaction đỉnh'

Mới đây, Tae Yang khiến fan Việt bấn loạn khi chia sẻ video streamer ViruSs reaction MV White Night của anh chàng. Bên cạnh đó, Tae Yang không tiếc lời khen ngợi streamer Việt Nam ''Best reaction ever... Thank u'' (tạm dịch: Video reaction tuyệt nhất, cảm ơn bạn!).

Tae Yang khen ngợi ViruSs trên trang cá nhân.

Đáp lại lời khen của Tae Yang, ViruSs nghẹn ngào ''Ôi hạnh phúc quá, không thở được!''. Anh chàng streamer vừa cầm điện thoại trên tay vừa ''reaction'' về bài đăng của Tae Yang. ViruSs nói ''không thở được'' 4 lần liên tiếp, đủ hiểu anh chàng hạnh phúc đến cỡ nào khi được thần tượng khen ngợi.

Dưới phần bình luận, một fan nói: ''Trông ViruSs rất giống MC quốc dân Yoo Jae Suk'', Tae Yang hài hước trả lời: ''Hoặc có thể là Yoo San Seul''. Yoo San Seul là nghệ danh của MC quốc dân khi ra mắt với tư cách là ca sĩ nhạc trot.

Tae Yang hài hước nhận xét ViruSs giống MC Yoo Jae Suk.

ViruSs tên thật là Đặng Tiến Hoàng, là một trong những streamer đình đám của Việt Nam. Sở hữu kênh YouTube gần 3,5 triệu subscriber, ViruSs thu hút người xem bởi sự duyên dáng và hài hước. Bên cạnh stream game, ViruSs còn là nhạc sĩ mát tay khi liên tục tạo hit cho Đức Phúc, Amee, Phương Ly...

Quỳnh Anh