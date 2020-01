Back to Ione

Những người đối diện cái chết bằng thái độ 'phải sống'

Thủy Tiên, Ngọc Anh, Thủy Muối, mẹ con bé Bình An đang chống chọi với bệnh tật vẫn đủ sức tiếp thêm niềm tin cho những người cùng cảnh ngộ.

Mong ước của Ngọc Anh là tiếp tục duy trì lớp dạy vẽ và được lan truyền thông điệp sống tích cực đến mọi người: Ung thư không hề đáng sợ, chỉ là cách bạn đối diện và tiếp nhận chúng ra sao!

Người mẹ quyết sinh con dù ung thư vú

Phát hiện căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4 đã di căn nhiều chỗ, khi mang thai 8 tuần, chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, Hà Nam) phải trải qua những cơn đau "thừa sống thiếu chết" mong đến ngày con chào đời.

Suy sụp, tuyệt vọng nhưng chị vẫn quyết định giữ lại thai nhi với hy vọng cầm cự đến khi em bé đủ lớn để ra đời. Chiều 22/5, khi thai nhi mới được 31 tuần, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Bé trai Đỗ Bình An, nặng 1,5kg chào đời với cái tên mà chị Liên hy vọng con sẽ được cả đời bình an, may mắn.