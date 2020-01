Back to Ione

Những bức hình bi thảm về cháy rừng ở Australia

Thảm họa cháy rừng, kéo dài đã 3 tháng, để lại những bức ảnh khốc liệt về sự tàn phá với thiên nhiên và con người Australia.

"Ngọn lửa khổng lồ" từ các vụ cháy rừng đã phá hủy nhà cửa, khiến hàng nghìn người phải di tản ở bang New South Wales và Victoria ở Australia, kể từ tháng 9/2019. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Andrew Constance so sánh các vụ cháy như "một quả bom nguyên tử". Những đám cháy dữ dội cũng đã biến bầu trời thành phố Auckland, New Zealand - cách Australia 1.200 dặm (hơn 1.900 km) - thành màu cam. Nhiệt độ tăng vọt cùng gió mạnh đã phá hủy 2.000 ngôi nhà và đốt cháy 5 triệu ha đất.