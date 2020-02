Back to Ione

Người Vũ Hán đón năm mới như chờ tận thế

Trung Quốc Cảm giác hoảng loạn lan rộng khắp Vũ Hán - thành phố 11 triệu dân đang bị phong tỏa trong nỗ lực kiểm soát dịch virus chết người mang tên Corona.

Một số người dân đăng ảnh ăn mì tôm lên mạng xã hội. "Tôi sẽ không ra ngoài để hạn chế việc bị lây bệnh", "Hi vọng Vũ Hán có thể nhận được các hỗ trợ sớm", một người khác viết. Nhiều cơ sở y tế tại Vũ Hán đang trong tình trạng quá tải vì số bệnh nhân tăng vọt.

Xiaoxi cho rằng hệ thống y tế của thành phố đang trong tình trạng quá tải và mất kiểm soát vì nhu cầu xét nghiệm, điều trị tăng vọt. "Bạn sẽ nhìn thấy nhiều gia đình cãi nhau với bác sĩ và y tá, cầu xin được chẩn đoán bệnh hoặc sắp xếp giường nằm. Chúng tôi tuyệt vọng lắm rồi", cô nói.

Xiaoxi cũng không dám về nhà gặp con gái 6 tuổi vì bản thân cũng bắt đầu cảm thấy không khỏe. "Tôi không thể về nhà để tránh nguy cơ lây thêm bệnh cho con gái và cha mẹ chồng".

Hàng triệu công dân Trung Quốc bị cô lập, đón ngày Tết Nguyên đán trong lo lắng, bất an. Đối với nhiều người xứ Trung, đặc biệt là với những người làm việc xa quê, đây là dịp duy nhất trong năm họ có thể trở về nhà. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, nhiều gia đình đã hủy bỏ kế hoạch trở về. Hôm 24/1, hashtag #"New Year’s Eve in ICU" trở thành trend trên Weibo.

Zhu Wenyi (21 tuổi), sinh viên đại học, sống tại Huangshi - một trong 10 thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc bị cô lập. Cô trải qua đêm giao thừa ở nhà trong lo lắng liệu bản thân có bị lây nhiễm loại virus chết người hay không. Zhu cho biết, cô ở cùng một người bạn ở Vũ Hán. Người bạn của cô có một trong những triệu chứng của virus, đã bình phục nhưng Zhu vẫn lo lắng. "Tôi cảm thấy mình bị khó thở. Người dân nói rằng chính quyền Vũ Hán đã hành động quá chậm. Đó là sự thật", cô nói.

Chưa đầy một tuần trước, các quan chức ở Vũ Hán - nơi đầu tiên phát hiện virus - cho biết căn bệnh bí ẩn gây ra ít nguy hiểm và không có bằng chứng nào cho thấy có thể truyền từ người sang người. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc trước đó cho biết tình hình chung có thể phòng ngừa thành công và kiểm soát. Thế nhưng, các trường hợp đã tăng lên gấp ba.

Theo SCMP, các nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc hôm nay 25/1 xác nhận thêm 15 ca tử vong vì dịch viêm phổi lạ. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng xác nhận có 41 người chết, trong tổng số 1.287 ca nhiễm nCoV được phát hiện, tính đến hết ngày hôm qua. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đây là "tình trạng khẩn cấp Trung Quốc" nhưng chưa phải mối lo ngại quốc tế. Phần lớn các nạn nhân tử vong là người cao tuổi, đã mắc nhiều chứng bệnh trước khi nhiễm nCoV.

Bệnh viện gồng mình trong dịch virus Corona. Ảnh: Reuters.

Ký ức về bùng nổ dịch SARS ở Trung Quốc hồi năm 2002-2003 đã tạo ra cái bóng ám ảnh cho cơn khủng hoảng virus Corona. Trung Quốc từng trả giá vì che giấu đại dịch SARS. Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) xuất hiện vào năm 2002 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong sáu tháng, SARS đã ảnh hưởng đến khoảng 30 quốc gia và lây nhiễm cho 8.400 ca đã qua kiểm tra. Theo số liệu của WHO, dịch SARS đã cướp đi 744 sinh mạng trên toàn thế giới, trong đó Trung Quốc đại lục và Hong Kong nặng nhất với lần lượt 349 người và 299 người tử vong.

Số người chết vì virus Corona tính đến hiện tại là 41.

Dịch viêm phổi do nCoV xuất hiện lần đầu ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Nguồn cơn của chủng virus mới được cho là từ động vật hoang dã trong chợ hải sản Huanan ở Vũ Hán. Các triệu chứng bệnh bao gồm sốt, khó thở và ho. Ngoài Trung Quốc, dịch đã xuất hiện ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Nepal, Pháp và Việt Nam.

Trung Quốc hiện đóng cửa một phần Vạn Lý Trường Thành cùng các địa danh nổi tiếng khác ở Bắc Kinh và nhiều thành phố để kiểm soát dịch bệnh. Một loạt các lễ hội mừng Tết Nguyên đán cũng bị hủy bỏ. 13 thành phố tại tỉnh Hồ Bắc áp lệnh cấm đi lại nhằm ngăn nguy cơ lây lan, khiến khoảng 41 triệu người bị ảnh hưởng.



>>Xem thêm: Trung Quốc đón năm mới giữa ám ảnh virus Corona

Như Quỳnh (Theo SCMP, Guardian)