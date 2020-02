Người dân Anh ăn mừng khi rời EU

Sau nhiều năm trì hoãn, tối 31/1 (giờ địa phương), công dân Anh đã được ăn mừng cùng Thủ tướng Boris Johnson khoảnh khắc Brexit. Khi đồng hồ điểm 23h, cảnh tượng tưng bừng nổ ra tại Quảng trường Quốc hội. Những người ủng hộ Brexit rơi nước mắt và cùng nhau hát ca khúc God Save The Queen. Tiếng chuông đồng hồ Big Ben vang lên, một màn hình lớn hiện dòng chữ "We're Out" (tạm dịch: Chúng ta đã ra khỏi EU).

Đồng hồ đếm ngược tại Downing Street. Ảnh: Reuters.

Pháo khói bắn lên khi đồng hồ điểm thời khắc quan trọng. Ảnh: London News Pictures.

Cờ Anh được hạ xuống bên ngoài tòa nhà Nghị viện châu Âu ở Brussels. Ảnh: AP.

Đám đông hô vang: "Chúng ta đi rồi", "Chúng ta từng ở đó". Pháo hoa được bắn khắp nước Anh. Đám đông cùng nhau tụ tập tại các bữa tiệc để kỷ niệm thời khắc lịch sử. Một người mừng rỡ nói: "Chúng tôi đã chiến thắng cuộc chiến này. Giờ chúng tôi phải giành được sự yên ổn". Trước 23h, người này cũng háo hức: "Một sự kiện đáng chú ý sắp diễn ra. Một sự kiện mà tôi đã đấu tranh suốt 27 năm và hàng người đã dành thời gian, tiền bạc cho nó. Tôi tin mọi người nên ủng hộ châu Âu, nhưng không phải Liên minh châu Âu".

Ngay trước khi đạt được Brexit, Thủ tướng Anh đã hứa hẹn sẽ phát triển và cải thiện cuộc sống cho người dân Anh. Ông Boris Johnson nói: "Đây là buổi bình minh của kỷ nguyên mới - nơi cuộc sống của bạn không còn bị lệ thuộc phần nào vào đất nước bạn lớn lên. Đây là thời điểm chúng ta bắt đầu đoàn kết và phát triển. Chúng ta sẽ đánh bại các tội phạm, có một nền giáo dục tốt hơn và công nghệ tuyệt vời hơn". Thủ tướng Anh thừa nhận sẽ có những khó khăn phía trước nhưng nhấn mạnh rằng ông tin nước Anh sẽ thành công.

Ông Nigel Farage - lãnh đạo đảng Brexit - hòa chung vào dòng người. Ảnh: AP.

Nhiều người dân cùng vẫy cờ.

Người đàn ông mặc "cả cây" quốc kỳ khi diễu hành ở Quảng trường Parliament. Ảnh: AP.

Hai phụ nữ ôm chặt nhau khi đồng hồ điểm 23h. Ảnh: AP.

Thúy Anh (Theo Sun)