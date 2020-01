Mưa lớn giúp dập cháy rừng Australia

Những trận mưa như trút đã dập tắt 32 đám cháy ở bang New South Wales (NSW) giúp giảm các vụ cháy từ 120 xuống 88 vào sáng nay, 16/1. Cục khí tượng Australia dự kiến, từ 16 đến 19/1 lượng mưa đạt 30-88mm ở phía đông bang NSW.

Nhờ vậy những người lính cứu hỏa sẽ có thời gian nghỉ ngơi cần thiết sau hơn ba tháng vắt kiệt sức chiến đấu với những đám cháy. Nhiều lính cứu hỏa đã ăn mừng khi cơn mưa đầu tiên trút xuống.

Ít nhất 28 người đã chết, 2.000 ngôi nhà bị phá hủy trong thảm họa cháy rừng ở Australia kể từ tháng 9.

Mưa lớn trút xuống khu vực bang New South Wale. Ảnh: News.

Lượng mưa từ 20 đến 40mm cũng được dự báo ở cùng lãnh thổ thủ đô và phía tây bang NSW - nơi nông dân phải chịu hạn hán trong ba năm. Greater Sydney - bao gồm các khu vực bị cháy rừng - được dự báo lượng mưa sẽ tăng 3-8mm vào hôm nay, 8-20mm vào ngày mai và 8-26mm vào thứ bảy (18/1).

Thanh tra Sở cứu hỏa của bang, Benherherd, cho biết: "Đây là dự báo tích cực nhất mà Sở cứu hỏa có được trong nhiều tháng. Đây là lúc các lực lượng cứu hộ tập hợp và triển khai kế hoạch sắp tới nhằm ngăn chặn những đám cháy rừng còn lại".

Mưa cũng trút xuống bang Victoria. Vùng ngoại ô St Albans, thành phố Melbourne, ướt đẫm đêm qua khi trận mưa 77mm bằng cả một tháng đổ xuống trong nửa giờ. Những cơn gió lên tới 133 km/h quét qua gây thiệt hại cho một số ngôi nhà. Tại các khu vực hỏa hoạn ở phía đông của bang, 80% khả năng trong hôm nay có mưa rào.

Lượng mưa được dự tính đạt 30-88mm, giúp làm dịu nhiệt ở cánh rừng tiểu bang Victoria. Ảnh: Sydney Morning Herald.

Tuy nhiên, có những lo ngại rằng giông bão có thể mang lại rắc rối về cháy rừng. Tia sét làm bùng các đám cháy ở Công viên quốc gia phía đông Great Otway của Victoria vào 15/1. Các nhà chức trách lo ngại điều tương tự sẽ xảy ra ở khu vực Đông Gippsland và vùng đông bắc bị hỏa hoạn.

Một cảnh báo giông bão nghiêm trọng đã được đưa ra vào tối muộn cho vùng đông bắc, Đông Gippsland và một phần của trung tâm Victoria. "Sấm sét gần như một con dao hai lưỡi. Chúng có thể mang lại một số cơn mưa hữu ích, nhưng cũng có thể trút xuống lượng mưa lớn và nhanh. Lượng tro cao, cảnh quan rất dễ bị tổn hại khi cơn mưa lớn kéo dài. Có thể thấy những trận lở bùn đang hình thành", nhà khí tượng học của Cục Khí tượng học Kevin Parkyn nói.

Cháy rừng ở Australia có sức tàn phá trầm trọng hơn trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu. Các vụ hỏa hoạn lan rộng, tiếp tục tàn phá bang New South Wales và Victoria khiến khoảng 500 triệu con vật bị chết cháy, theo ước tính của các nhà sinh thái học tại Đại học Sydney. Hỏa hoạn tàn phá 1/3 đảo Kangaroo, nơi NASA gọi đó là "một thảm kịch sinh thái". Chính quyền bang New South Wales hồi đầu tuần đã thả hàng tấn khoai lang và cà rốt từ trên cao xuống để cứu đói động vật hoang dã.

