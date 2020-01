Mưa giúp Australia hạ nhiệt

New.com.au đưa tin, mưa nhẹ kéo theo thời tiết thay đổi khiến nhiệt độ tại Victoria, Australia dịu lại sau khi nhiều khu vực đạt ngưỡng 40 độ C trong ngày. Những cơn mưa rào được dự báo tiếp diễn trong vài ngày tới, trước khi nắng nóng tiếp tục trở lại vào cuối tuần. Nền nhiệt độ phía đông bắc Victoria hôm nay khoảng 20 độ C. Tuy nhiên, hỏa hoạn dữ dội ở phía đông nam và đông bắc tạo ra khói độc hại.

Chính quyền Australia vẫn kêu gọi mọi người hãy cảnh giác. "Đây là một tình huống thay đổi tích cực. Nhưng thời tiết sẽ bắt đầu nóng lên vào thứ năm và thứ sáu, nền nhiệt tăng đột biến có khả năng trở lại", ủy viên Ban quản lý khẩn cấp, Andrew Crisp, nói.

Mưa nhẹ hôm chủ nhật 5/1 khiến thời tiết ở Victoria, Australia mát mẻ hơn.

Ông Shane Fitzsimmons - Chỉ huy Sở Cứu hỏa bang New South Wales - cho hay: "Đây sẽ là một dạng tia hy vọng, là liều thuốc tinh thần cho nhiều người, nhưng chắc chắn không phải thứ chúng ta cần để đưa các đám cháy vào tầm kiểm soát, hay dập tắt được chúng".

"Ngọn lửa khổng lồ" từ các vụ cháy rừng đã phá hủy nhà cửa, khiến hàng nghìn người phải di tản ở bang New South Wales và Victoria ở Australia, kể từ tháng 9/2019. Bộ trưởng giao thông vận tải Andrew Constance so sánh các vụ cháy như "một quả bom nguyên tử". Nhiệt độ tăng vọt cùng gió mạnh đã phá hủy 2000 ngôi nhà và đốt cháy 5 triệu ha đất. Theo Reuters, gần 150 đám cháy tại bang New South Wales chưa được dập tắt và hơn chục địa điểm khác tại Victoria vẫn chìm trong hỏa hoạn. Tính đến ngày 5/1, 25 người đã thiệt mạng, hơn nửa tỷ động, thực vật bị "xóa sổ" vì cháy rừng.

Ảnh vệ tinh về những đám cháy ở Australia.

Huyền Anh (Theo New.com.au)