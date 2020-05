Hot girl truyền cảm hứng cho hàng triệu người tập cơ bụng tại nhà

Chloe Ting 34 tuổi, đến từ Melbourne, hiện sống tại Los Angeles, Mỹ. Covid-19 không làm ảnh hưởng đến công việc của cô trên YouTube vì các nội dung hoàn toàn được quay tại nhà. Tài khoản YouTube của Chloe Ting hiện có hơn 7,58 triệu người theo dõi, tăng gần 3 triệu người trong 30 ngày qua.

Chloe Ting.

Video phổ biến nhất và truyền cảm hứng cho hashtag #chloetingchallenge là "Get Abs in Two Weeks" (Sở hữu cơ bụng trong 2 tuần) hút hơn 103 triệu view, sau đó là video "Do this everyday to lose weight" (Bài tập hàng ngày giúp giảm cân) với 43 triệu lượt xem.

Theo Social Blade, trang web ước tính số tiền kiếm được của các YouTuber, trong tháng qua, Chloe có thêm 2,92 triệu followers, hơn 223 triệu lượt xem nên doanh thu quảng cáo của cô nàng vào khoảng 1,2 triệu USD.

Chloe hướng dẫn tập cơ bụng.

Vì các phòng tập tại nhiều nơi trên thế giới vẫn phải đóng cửa chống Covid-19, video bài tập tại gia là lựa chọn phổ biến của người dân toàn cầu. Chúng vừa giúp giết thời gian, vừa giúp người tập tranh thủ cải thiện vóc dáng trong đợt nghỉ dài.

Chloe tham gia YouTube từ 5 năm trước, hiện kênh của cô là kênh của người Australia được xem nhiều thứ tám thế giới.

Video tập cơ bụng của cô gồm 16 bài tập khác nhau, mỗi bài dài 30 giây và được nghỉ 10 giây sau khi hoàn thành hai bài tập. Theo Chloe, bạn sẽ có thân hình đồng hồ cát như nhân vật hoạt hình Jessica Rabbit nếu kết hợp bài tập cơ bụng và bài tập vòng ba trong vòng 30 ngày.

Trong phần mô tả ở mỗi video, cô lưu ý người xem: "Khi làm theo bất kỳ video nào của tôi, hãy thận trọng tập luyện trong môi trường an toàn. Tôi khuyên bạn nên nhờ chuyên gia sức khỏe và thể hình cho lời khuyên về hình thức tập cũng như chế độ ăn kiêng phù hợp. Mỗi người đều khác nhau và không có 'size' nào phù hợp cho sức khỏe và hình thể của tất cả mọi người. Tôi không phải chuyên gia y tế. Sức khỏe và sự an toàn của bạn mới là điều quan trọng nhất".

Trong bài phỏng vấn với Whimn năm 2019, Choe nói: "Mỗi bài tôi phải mất vài tuần lên kế hoạch và tập để đảm bảo rằng chúng có hiệu quả".

Những người cải thiện vóc dáng nhờ tập theo hướng dẫn của Chloe Ting.

Chloe Ting có một nhóm người hâm mộ trung thành, thích đăng ảnh cho thấy sự thay đổi của họ và cảm ơn Chloe đã giúp họ đạt được mục tiêu. Dù có lượng fan đông đảo, cô nàng chưa bao giờ bán các bài tập mà cho phép mọi người xem miễn phí trên YouTube.

Thúy Anh