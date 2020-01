Back to Ione

Hình ảnh đau thương trong vụ cháy rừng ở Australia

Hàng loạt vụ cháy rừng bùng lên ở Australia từ tháng 9/2019 đến nay đã phá hủy 1.200 ngôi nhà, giết hại hàng trăm triệu động vật hoang dã.

Theo BBC , trong tuần đầu tháng 1/2020, đám cháy đã phá hủy ít nhất 281 ngôi nhà ở bang New South Wales, 43 ngôi nhà ở Victoria, khiến ít nhất 17 người mất tích và đốt cháy hơn 19.300 dặm vuông (khoảng 49.987 ki-lô-mét vuông) diện tích rừng. Nhiều thị trấn, đường cao tốc, trường học phải đóng cửa.

The Sun thông tin, ngày 6/9/2019, các khu vực tại phía Bắc New South Wales bắt đầu trải qua các vụ cháy rừng. Ngọn lửa kéo dài đến tháng 10, khiến hai người chết. Cuối tháng 10, hàng trăm con gấu túi bị tiêu sống khi đám cháy quét qua khu vực sinh sống của của loài động vật này. Hơn 1,2 triệu mẫu đất đã bị phá hủy trong một vụ cháy rừng tại một công viên quốc gia ở New South Wales cùng nhiều đám cháy bùng lên tại bang Victoria, bán đảo Yorke và bang Queensland trong tháng 11.



Tháng 12/2019, Sở cứu hỏa nông thôn đã xác nhận có 724 ngôi nhà, 49 cơ sở và 1582 nhà phụ đã bị phá hủy ở New South Wales. 30% môi trường sống của loài koala (gấu túi) bị phá hủy. Các chuyên gia cảnh báo các loài thú có túi có thể bị tuyệt chủng.