Harry - Meghan không được chào đón ở Canada

Globe and Mail là tờ báo được in rộng rãi ở 5 thành phố lớn và được xem là tờ báo có lượng xuất bản kỷ lục của Canada. Trong một bài xã luận, Globe and Mail cho biết kế hoạch chuyển đến Canada của cặp vợ chồng hoàng gia Anh là vi phạm các điều khoản quy định về địa vị công bằng cho đất nước Canada và Anh trong khối Thịnh vượng chung.

"Để đáp lại tuyên bố bất ngờ về kế hoạch chuyển đến Canada của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex trong khi vẫn là một phần của Hoàng gia, phản ứng của chính phủ Thủ tướng Trudeau nên đơn giản và ngắn gọn: Không. Các bạn được chào đón đến thăm nhưng chừng nào còn là thành viên của hoàng gia cấp cao, Canada không thể cho phép bạn đến sống. Việc này phá vỡ một điều cấm kỵ bất thành văn trong Hiến pháp", một đoạn bài báo viết.

Nữ hoàng Elizabeth và Công tước - Nữ công tước xứ Sussex trong một sự kiện hồi tháng 7/2018. Ảnh: AP.

Hiến pháp Canada quy định, nước này là quốc gia quân chủ lập hiến. Hệ thống Hiến pháp của Canada có những điều khoản quan trọng nhưng không kém phần nhạy cảm. Điều đó có nghĩa việc một Hoàng tử xếp thứ 6 trong danh sách kế vị ngai vàng không phải là điều mà Canada có thể tiếp nhận", bài báo viết.

"Thành viên của Hoàng gia sống ở đất nước này không phù hợp với bản chất lâu đời của mối quan hệ giữa Canada và Anh. Nói ngắn gọn, nếu bạn là thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, đất nước này không thể trở thành nhà của bạn", bài báo nêu quan điểm.

Harry và Meghan. Ảnh: EPA.

Vợ chồng Hoàng tử Harry hôm 8/1 thông báo sẽ rút khỏi vai trò cấp cao trong hoàng gia để thành lập một tổ chức từ thiện mới và sống ở cả Anh và Bắc Mỹ. "Chúng tôi dự định rút lui khỏi tư cách thành viên cấp cao Hoàng gia và làm việc để độc lập tài chính", cặp đôi nói trong tuyên bố cá nhân và được cho không tham vấn bất cứ ai trong Hoàng gia.

Sau cuộc họp gia đình hôm 13/1, Nữ hoàng Elizabeth II đồng ý mong muốn "được sống độc lập của cặp vợ chồng trẻ". Trong khi Harry ở lại Anh, Meghan sang Canada đoàn tụ cùng con trai. Cô thậm chí không họp qua điện thoại như dự định ban đầu vì thấy "không cần thiết". Nhiều người nói rằng, cô chạy trốn khỏi mớ hỗn độn khiến Hoàng tử Harry phải dọn dẹp mọi thứ.

AFP cho biết, trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Canada Justin Trudeau chưa quyết định về phí an ninh cho vợ chồng Hoàng tử Harry trong trường hợp họ sống ở nước này.

Huyền Anh (Theo NYP)