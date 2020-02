Hải Phòng cách ly thêm 5 người nghi nhiễm nCoV

Chủ đề: Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV 381

Chiều 3/2, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, trong 5 người có 3 bệnh nhân đang điều trị tại khu vực cách ly của Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, 2 bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Khu vực cách ly bệnh nhân nCoV tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Giang Huy

Trường hợp đầu tiên trong 5 người mới cách ly là nữ bệnh nhân 30 tuổi, ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng. Ngày 31/1, người bệnh bay từ Tứ Xuyên (Trung Quốc) về Việt Nam. Hôm sau, chị có dấu hiệu sốt, ho húng hắng, không đau tức ngực, không khó thở, được vào khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Hiện, người bệnh có tình trạng nhiễm trùng rõ, không sốt. Trung tâm Y tế dự phòng lấy mẫu mang đi kiểm tra.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân 30 tuổi, ở phường Minh Đức, quận Đồ Sơn. Cách đây 10 ngày, người bệnh tiếp xúc trực tiếp với hai người Trung Quốc, lần cuối tiếp xúc cách đây một ngày, có con nhỏ sốt hai ngày nay, hiện hết sốt. Ngày 1/2, người bệnh sốt, ho thúng thắng, không đau tức ngực, không khó thở. Hiện chị đang được cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc). Ngày 20/1, người bệnh từ Quảng Châu (Trung Quốc) về Việt Nam, sau đó bị sốt, đến khám tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Sau đó, bệnh nhân chuyển vào khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp và được cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Trường hợp thứ tư là cháu bé 7 tuổi, ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải. Người bệnh có bố làm lái xe chở người Trung Quốc. Bố mẹ bệnh nhân hiện không sốt, không ho. Ngày 2/2, cháu bé sốt cao liên tục từ 39 độ C, ho nhiều khàn tiếng, được chuyển vào Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, cách ly.

Trường hợp thứ năm là bệnh nhân 15 tuổi, xã An Tiến, huyện An Lão. Gia đình người bệnh đi du lịch tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), ngày 30/1 về Việt Nam. Ngày 2/2, người bệnh sốt cao trên 39 độ C, kèm ho ít, chảy nước mũi, đại tiện phân sệt một lần một ngày, khám tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế sau đó chuyển đến Bệnh viện Trẻ em.

Như vậy, tổng số ca cách ly của Hải Phòng lên tới 13. Sở Y tế Hải Phòng cho biết, trong số này có 4 trường hợp có kết quả âm tính với virus Corona, 3 người xuất viện.

Theo VnExpress