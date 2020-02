Back to Ione

Cuộc chiến sinh tồn khốc liệt của người Vũ Hán

Bị sốt cao, bà An Jianhua vẫn phải xếp hàng 7 tiếng bên ngoài bệnh viện giữa cái lạnh với hy vọng được xét nghiệm nCoV.

Bà An Jianhua (67 tuổi) cần phải có chẩn đoán chính thức từ bệnh viện để đủ điều kiện điều trị. Tuy nhiên, bệnh viện nơi bà và con trai tới tuần trước đã chật kín, thậm chí không còn chỗ cho bà xét nghiệm. Bệnh viện tiếp sau đó họ tìm tới ở Vũ Hán - tâm chấn của dịch bệnh - cũng đầy người. Cuối cùng, bà được truyền thuốc hạ sốt, nhưng đó là tất cả những gì bà được tiến hành đến lúc này.



Đến nay, bà An vẫn tự cách ly ở nhà. Bà và con trai ăn uống riêng, đeo khẩu trang kể cả khi ở nhà và liên tục khử trùng toàn bộ căn hộ. Sức khỏe của An nhanh chóng xấu đi, thậm chí việc giữ nước là một cuộc chiến. "Tôi không thể để mẹ tôi chết ở nhà được. Mỗi ngày tôi đều muốn khóc nhưng tôi đã khóc cạn nước mắt. Chẳng có chút hy vọng nào cả", con trai bà - He Jun nói.