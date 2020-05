CLB Hà Nội bảo vệ Duy Mạnh trước tin đồn 'đánh đập vợ'

Tối 11/5, thông tin cầu thủ Duy Mạnh hành hung vợ nơi công cộng được lan truyền trên mạng xã hội. Trưa 12/5, CLB bóng đá Hà Nội - đơn vị chủ quản của cầu thủ Duy Mạnh - khẳng định: Thông tin cầu thủ Duy Mạnh có những hành động không đẹp với người thân trong gia đình là bịa đặt, sai sự thật'.

CLB Hà Nội đề nghị các cá nhân, đơn vị lan truyền tin đồn phải công khai đính chính. CLB Hà Nội sẽ làm việc với cơ quan chức năng để xử lý cá nhân, đơn vị đăng tin sai sự thật.

Hành động ''bảo vệ cầu thủ'' của CLB Hà Nội nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. ''Ủng hộ HNFC bảo vệ hình ảnh, đời tư cá nhân cầu thủ, cũng là hình ảnh của đội bóng'', ''Mong CLB hãy mạnh tay với những người đăng tin sai sự thật''... là những bình luận của cổ động viên về động thái của câu lạc bộ.

Quỳnh Anh và Duy Mạnh kết hôn hồi tháng 2/2020 sau 5 năm yêu nhau.

Sáng 12/5, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh cũng lên tiếng phủ nhận sự việc, trên trang cá nhân. Cô khẳng định Duy Mạnh vẫn rất yêu thương vợ con. Cuộc sống của họ mỗi ngày diễn ra bình yên, hạnh phúc. Quỳnh Anh đang mang thai nên Duy Mạnh thường đỡ đần việc nhà. Nam cầu thủ còn có những hành động ân cần như bôi dầu rạn cho vợ, đọc truyện cổ tích và hát cho con nghe mỗi tối...

Về tin đồn, Quỳnh Anh cho biết nhiều trang mạng muốn "câu like", "câu view" nên bịa đặt điều ác ý. Vợ chồng cô không có thời gian để đi đôi co hay kiện cáo. Quỳnh Anh mong dư luận bớt soi mói để cô làm việc, dưỡng thai và Duy Mạnh an tâm tập luyện để sớm trở lại.

Duy Mạnh gửi lời động viên dưới bài viết của vợ: ''Sống và cảm nhận nhé. Giải thích và bình luận nhiều làm gì".

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh vừa check-in đi cà phê cùng Duy Mạnh và chị gái Huyền Mi. Hành động như để khẳng định lần nữa rằng gia đình cô không bị ảnh hưởng bởi tin đồn.

Phương Nhi