Chồi non mọc giữa rừng cháy Australia

Mầm xanh và sắc hồng bắt đầu nảy chồi xung quanh những gốc cây bị cháy thành than ở bang New South Wales, bất chấp cuộc khủng hoảng hỏa hoạn và hạn hán đang leo thang. Những hình ảnh đáng kinh ngạc cho thấy sự tái sinh của thảm thực vật được chụp bởi tay máy Mary Voorwinde. Cô đi cùng với cư dân địa phương có tên Terrigal Murray Lowe trong chuyến thăm một ngôi làng ở bìa rừng thuộc Kulnura, bang New South Wales, hôm 6/1.

"Một cuộc sống mới đang nhú dần, mang đến cảm giác hy vọng trong thời điểm mọi người cật lực đối phó với tác động của cháy rừng. Với tất cả những gì đã mất đi trong tự nhiên, điều này trở thành hy vọng sống", Mary Voorwinde chú thích trong bài đăng.

Một chồi xanh mọc lên từ gốc cây cháy.

Voorwinde mô tả, sự tái sinh một cách nhanh chóng của thảm thực vật là "kỳ lạ nhưng trông thật tuyệt vời".

Trong chuyến đi đến Kulnura, Voorwinde trò chuyện với người dân địa phương Lee và Mick - những người phải đối mặt với đám cháy dữ dội trước dịp Giáng sinh. "Họ đã nói về những người lính cứu hỏa dũng cảm và nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã giúp họ vượt qua thời điểm đáng sợ nhất trong cuộc đời. Những câu chuyện về âm thanh lớn đến mức chói tai, cường độ nhiệt và tốc độ của ngọn lửa lan nhanh đến chóng mặt. Nhưng thật may mắn là ngôi nhà của họ đã được cứu", cô viết.

Voorwinde nói rằng những điều đang chứng kiến thực sự là một biểu tượng của hy vọng, trong bối cảnh hình ảnh động vật hoang dã chết la liệt và hàng nghìn ngôi nhà hóa thành tro. "Thật kỳ lạ rằng, phía sau những thân cây bị cháy đen là một sức sống đang trỗi dậy. Nó mang đến hy vọng cho Australia và con người nơi đây. Tôi muốn cho thấy rằng, thiên nhiên đang thì thầm, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi", cô chia sẻ.

Bệnh viện Port Macquarie Koala cũng chia sẻ một loạt các bức ảnh mầm non mới lên, cho thấy sự sống đang tái sinh.

Sự tái sinh của thảm thực vật diễn ra chỉ ít ngày sau đám cháy.

Những hình ảnh được quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người cho hay, câu chuyện này giống như "cơn mưa tưới mát tâm hồn" sau những tin tức "u ám và ảm đạm" của thảm kịch cháy rừng ở Australia.

