Cháy rừng Australia: Những cuộc đời bị lửa cướp đi

Charlotte còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát. Cô bé nằm trên sàn, ngay dưới quan tài, vui đùa và tươi cười bên di vật của cha - một lính cứu hỏa.

Nạn nhân thiệt mạng trong các vụ cháy rừng ở Australia đã tăng lên 26 người, Guardian đưa tin chiều 8/1. Số người chết cao nhất ở bang New South Wales (20), trong đó có ba lính cứu hỏa tình nguyện. Ở tiểu bang Victoria và Nam Australia, ghi nhận 6 người khác. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn ở bang New South Wales có thể bao trùm hầu hết miền nam nước Anh. "Ngọn lửa khổng lồ" tiếp tục tàn phá Australia thu hút sự quan tâm của cả thế giới.

Cả Keaton và O'Swyer đều đã là những người cha. Reuters đưa tin, Harvey Keaton (19 tháng tuổi) đứng lặng lẽ, miệng vẫn ngậm ti giả, thay mặt người cha đã hy sinh nhận huân chương danh dự. Con trai Keaton mặc áo đồng phục lính cứu hỏa trong lễ tang cha, ngoan ngoãn khi ủy viên cơ quan cứu hỏa ghim chiếc huy hiệu lên ngực trái. Trên quan tài của người cha đã khuất có một kỷ vật được in hình hai cha con cùng dòng chữ: "Con yêu ba đến suốt đời".

Samuel McPaul qua đời khi xe cứu hỏa do anh điều khiển bị lật trong một cơn lốc xoáy ở Jingellic hôm 30/12. Anh là người lính thứ ba hy sinh trong thảm họa cháy rừng.

Samuel cùng vợ, Megan, đang đón đợi đứa con đầu lòng vào tháng 5 tới. Chàng trai 28 tuổi học ngành khoa học nghiên cứu động vật thuộc ĐH Charles Sturt, ở Wagga. Anh cũng là huấn luyện viên bóng rổ. Đại diện phát ngôn Sở cứu hỏa nông thôn thuộc bang New South Wales cho biết, Samuel đã làm mọi thứ vì lợi ích cộng đồng và luôn đặt nó lên hàng đầu.



Những số phận đáng thương

Rober (Bob) Lindsey (77 tuổi) và vợ Gwen Hyde (68 tuổi) qua đời trong đám cháy lan rộng về khu trang trại nông thôn nằm trên đường Deadman Creek ở Coongbar, phía bắc bang New South Wales. Thi thể của họ được phát hiện tại vườn nhà hôm 9/10 - chỉ một ngày sau khi hỏa hoạn tràn qua. Cặp đôi tái hôn ba năm trước, đều có những đứa con riêng. Carol Dillon - bạn của bà Hyde kể: "Chỉ vài giờ trước đám cháy, bà Gwen gọi cho tôi để hỏi xem có số điện thoại của đội cứu hỏa hay không. Và cô ấy đã bị chết cháy trong chính vườn cây nhà mình", Dillon nói.

Bà Vivian Chaplain (69 tuổi) bị thương nghiêm trọng trong lúc cố gắng bảo vệ ngôi nhà và những con vật cưng tại Wytaliba, miền bắc bang New South Wales hôm 8/11. Con dâu của Vivian - Chrystal Harwood - mô tả bà là người mẹ chồng tuyệt vời. Dù được đưa đi cấp cứu, bà Vivian đã qua đời tại bệnh viện ngày hôm sau.

Một căn nhà đổ nát sau đám cháy ở bang New South Wales. Ảnh: AAP

Barry Parsons (58 tuổi) cũng qua đời vào 8/11/2019 khi "giặc lửa" hoành hành ở bang New South Wales. Anh sống một mình trong nhà kho ở Willawarrin, cách cảng Macquarie 60 km về phía tây bắc. Anh được mô tả là người đàn ông hiền lành. Thi thể của anh được tìm thấy cách đó không xa vào hôm 13/11. Gerard Wade - đội trưởng đội cứu hỏa khu vực Bellbrook - nói rằng cái chết của Barry xấu số đã chạm vào trái tim người ta thực sự.

Dick Lang (78 tuổi) và con trai Clayton Lang (43 tuổi) bị mắc kẹt trong đám cháy khi họ trở về gia đình thuộc đảo Kangaroo. Thi thể họ được tìm thấy hôm 4/1. Tại khu vực, Lang là người điều hành safari và là một trong những người tiên phong phát triển du lịch cho vùng quê hẻo lánh. Trong khi, Clayton - một trong 4 người con trai của Lang- là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình hàng đầu ở thành phố Adelaide. Anh là quản lý khoa phẫu thuật, chuyên khoa chấn thương bàn tay của bệnh viện Queen Elizabeth của thành phố Adelaide.

May mắn được an toàn, song Gabriel Kam (16 tuổi) chưa từng tưởng tượng được bản thân mất mọi thứ cho đến khi nhà của cậu ở ngoại ô Sydney bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhà của cậu nằm trong số gần 2.000 ngôi nhà bị phá hủy do thảm họa cháy rừng suốt hơn ba tháng qua ở Australia. "Thực sự không thể mô tả nổi sự dữ dội của ngọn lửa. Cú sốc này sẽ không bao giờ hồi phục", cậu bé nói.