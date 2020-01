'Bộ ba sát thủ' tuổi Tý ngày ấy - bây giờ

An Japan tên thật là Lê Ngọc Hoài An. Trong "bộ ba sát thủ", An Japan là người kín tiếng nhất. Năm 2018, cô tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha thuộc ĐH Hà Nội và theo đuổi những dự định riêng. Cô nàng chủ yếu làm mẫu cho tạp chí thời trang, đóng MV, chụp hình quảng cáo, chụp lookbook cho các nhãn hàng. Hồi giữa năm 2019, cô tham gia sitcom Mỹ nhân chiến.