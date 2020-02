Bệnh nhân viêm phổi ở Chợ Rẫy xuất viện

Chủ đề: Dịch viêm phổi do virus corona 198

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân xác định dương tính với chủng mới virus corona từ ngày 23/1, xét nghiệm nCoV âm tính từ ngày 27/1. Hiện bệnh nhân đã có 4 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp, khỏe mạnh hoàn toàn.

Bệnh nhân có nguyện vọng ở lại bệnh viện để chăm sóc bố, cũng nhiễm nCoV đang điều trị.

"Rất cảm ơn các y bác sĩ đã điều trị nhiệt tình, không chỉ chữa khỏi bệnh cho tôi mà còn chăm sóc tinh thần, tạo điều kiện giúp ở lại chăm sóc bố", anh Li Zichao chia sẻ trong lễ xuất viện.

Anh Li Zichao trong lễ xuất viện sáng 4/2. Ảnh: Hữu Khoa.

Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sức khỏe người bố tên Li Ding, 66 tuổi, hiện cải thiện tốt, triệu chứng lâm sàng ổn định, các xét nghiệm về sinh hóa cho kết quả ổn định. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, từng đặt stent mạch vành, từng phẫu thuật ung thư phổi nên quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn hơn.

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, nhận xét: "Người bố tuy vẫn còn dương tính nhưng sức khỏe cải thiện là tín hiệu rất tốt, cần tiếp tục theo dõi điều trị để nhanh khỏi bệnh". Ông Khuê cho biết thêm đa số bệnh nhân ở Trung Quốc tử vong vì lớn tuổi, bệnh có sẵn rất nhiều.

Phó giáo sư Phan Trọng Lân, Viện trưởng Pasteur TP HCM, đánh giá cao các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã nghi ngờ, cách ly 2 bệnh nhân và phát hiện bệnh kịp thời. Điều đáng mừng là 28 người tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân gần như đã qua thời gian kiểm soát, đội ngũ y bác sĩ điều trị không ai có dấu hiệu mắc bệnh.

Bệnh nhân chụp ảnh kỷ niệm với y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi xuất viện. Ảnh: Hữu Khoa.

Trường hợp nCoV lây từ người sang người của hai cha con Trung Quốc được các bác sĩ Viện Pasteur và Chợ Rẫy báo cáo trên trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới The New England Journal of Medicine (NEJM) ngày 28/1. "Ngay khi đủ bằng chứng khoa học về việc lây từ người sang người, chúng ta nhanh chóng báo cáo để góp vào bức tranh dịch tễ thế giới, giúp thêm các nước trong công cuộc chống dịch", phó giáo sư Lân nói.

Dịp này đại diện Bộ Y tế đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy. Bộ Y tế cũng đã trao bằng khen đến tập thể, cá nhân Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP HCM.

Hôm qua, bệnh nhân viêm phổi corona đầu tiên ở Việt Nam, cô Nguyễn Thu Trang 25 tuổi, có tiền sử tới Vũ Hán trong thời gian dịch, đã xuất viện tại Thanh Hóa sau thời gian điều trị.

Theo VnExpress