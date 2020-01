Bạn gái tin đồn của Quang Hải cổ vũ U23 Việt Nam

Tối 16/1, lượt trận cuối cùng của bảng D giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên diễn ra tại SVĐ Rajamangala, Thái Lan. Trên khán đài, một CĐV nữ thu hút sự chú ý bởi sự xinh xắn. Nhiều người phát hiện cô gái này chính là Huyền My - bạn gái tin đồn của tiền vệ Nguyễn Quang Hải thời gian qua.

Huyền My trên khán đài tối 16/1. Ảnh: Đức Đồng.

Huyền My nổi bật trên khán đài với làn da trắng, đôi mắt to tròn. Ngày 15/1, cô check-in tại một khách sạn ở Thái Lan cùng nhóm bạn thân. Người hâm mộ cho rằng cô sang Thái để khích lệ, cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ, đặc biệt là Quang Hải.

Quang Hải - Huyền My rộ nhiều bằng chứng hẹn hò. Huyền My khoe trên trang cá nhân chiếc áo cùng chữ ký của Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 còn gọi yêu cô là ''vợ''. Tháng 12/2019, cả hai bị fan bắt gặp đi du lịch Đà Lạt cùng với nhóm bạn thân của Huyền My.

Huyền My đang là chủ một tiệm làm móng ở Hà Nội.

Huyền My sinh năm 1997, quê Nghệ An, là cựu sinh viên ĐH FPT. Cô đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Quang Hải từng công khai tình cảm với Nhật Lê, sinh năm 1999, quê Quảng Nam. Thời gian qua, cặp đôi bị đồn đoán đã "đường ai nấy đi" khi không còn nhắc về nhau hay tương tác trên mạng xã hội.

