Ba nữ cosplayer bị các nhiếp ảnh gia quấy rối

Theo Asia One, sự xuất hiện của ba nữ cosplayer tại sự kiện cosplay nổi tiếng nhất Tokyo vào ngày 30/12/2019 thu hút sự chú ý của nhiều nhiếp ảnh. Một sự việc không hay đã xảy ra khi nhiều ống kính đã áp sát vào chỗ nhạy cảm của các cô gái để chụp.

Theo video quay lại, các nữ cosplayer đang tạo dáng thì bị bao quanh bởi nhiều người đàn ông. Ban đầu họ đứng khá xa so với các diễn viên để chụp, nhưng ngay khi được phép tiến gần, những người này nhanh chóng tiến sát.

3 nữ cosplayer bị các nhiếp ảnh gia quấy rối Video được một thành viên chia sẻ lên mạng xã hội.

Matsuoka Nana - một trong ba nữ cosplayer đã đăng đoạn video bị hàng chục người vây quanh. Nó cho thấy, nhiều người còn nghiêng người, hướng ống máy ảnh và cố gắng chụp từ dưới váy của các cô gái lên. Bất chấp tiếng hét hoảng sợ của các cô nàng rằng "Xin vui lòng chờ" nhưng họ tỏ vẻ không quan tâm.

Hình ảnh được ghi lại từ video.

Sau khi chia sẻ, đoạn video thu hút hơn 40.000 lượt tương tác trên Twitter cùng vô vàn lượt bình luận. Sự "ghê tởm", "bệnh tật"... là những từ người xem lên án hành động xấu xí của các nhiếp ảnh gia.

"Rơi vào hoàn cảnh đó, chúng tôi không biết làm gì ngoài việc gượng cười đầy lo lắng. Đó là lý do khiến bạn nghe thấy tiếng chúng tôi cười trong video", Matsuoka giải thích.

Các nhân viên an ninh đã nhanh chóng can thiệp và đưa ba cô nàng thoát khỏi đám đông. Rất may, không ai bị thương sau sự việc.

Đây không phải lần đầu hành động của xấu xí của các nhiếp ảnh gia tại Nhật Bản bị lên án. Tháng 8/2018, một nữ cosplayer cũng từng rơi vào trường hợp tương tự khi tham dự một sự kiện hóa trang ở Tokyo.

N.P (Theo AsiaOne)