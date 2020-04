Hội An vắng lặng giữa Covid-19

UBND TP Hội An đã có thông báo ngừng hoạt động bán vé tham quan phố cổ, không thực hiện phố đi bộ, ngừng đón khách tại các điểm đến như Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An, nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, trung tâm biểu diễn Lune Hội An... Các quán bar ở khu phố cổ cũng đã được lệnh đóng cửa. Hiện du khách và người dân địa phương vẫn có thể ra vào phố cổ để tham quan, chụp ảnh trên các con phố chính. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khuyến cáo mọi người nên thường xuyên đeo khẩu trang.