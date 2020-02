Hiệu thuốc Bắc Kinh bị phạt 3 triệu tệ vì tăng giá khẩu trang

Theo Reuters, hôm 29/1, cơ quan quản lý thị trường thành phố Bắc Kinh bắt quả tang hiệu thuốc Jimin Kangtai tăng giá khẩu trang lên gấp 6 lần bình thường. Giá loại khẩu trang N95 tăng từ 143 tệ (khoảng 477.000 đồng) lên 850 tệ (hơn 2,8 triệu đồng) mỗi hộp. Hiệu thuốc này sẽ phải đóng khoản phạt 3 triệu tệ, tương đương hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan quản lý đã kiểm tra 31 trường hợp nghi vi phạm tương tự hành động buôn bán trên, nhằm giám sát giá của các thiết bị bảo hộ y tế và phạt các hoạt động bất hợp pháp như tích trữ hoặc bịa đặt thông tin về việc tăng giá.

Người dân xếp hàng dài để mua khẩu trang ở Nam Ninh, Trung Quốc hôm 29/1. Ảnh: AP.

Hiện, nhiều nơi ở Trung Quốc đang trong tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế giữa lúc đại dịch Corona lan rộng. Một số quốc gia khác như Hàn Quốc, Philippines... người dân cũng phải xếp hàng chờ suốt nhiều giờ để mua. Tại Việt Nam, khẩu trang cũng cháy hàng. Nhiều cửa hàng đẩy giá cao gấp hai, ba lần thường ngày.

Tính đến 31/1, đã có gần 10.000 người nhiễm bệnh và 213 người chết vì viêm phổi do virus Corona gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do nCoV đã lan đến hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thúy Anh (Theo Reuters)