Hàng nghìn người New York hát từ cửa sổ cảm ơn y bác sĩ

Người dân New York thường ra ban công, cửa sổ để cùng vỗ tay, đập nồi và chảo để tạo ra âm thanh rộn ràng nhằm cảm ơn các nhân viên y tế đang mạo hiểm mạng sống trên tuyến đầu chống dịch.

Tối 16/4, một nhóm tình nguyện có tên "Hòa bình từ trái tim" đã phát hiệu lệnh cho hàng nghìn người hát vang New York, New York - bài hát nổi tiếng của Frank Sinatra.

Người dân New York vỗ tay, đập nồi và chảo tạo âm thanh vui nhộn. Ảnh: AFP.

Những video trên Facebook và các trạng mạng xã hội khác cho thấy người dân ở khắp các khu phố đã bật nhạc và cùng hát vang theo ca khúc kinh điển trong khoảng 10 phút.

"Đó là biểu tượng, đó là New York", Robert Hornsby, Giám đốc gây quỹ của nhóm "Hòa bình từ trái tim", giải thích lý do chọn ca khúc này. Ông nói ca khúc "chứa đựng thông điệp tuyệt vời và có rất nhiều người biết đến và yêu thích nó". Người dân New York có thể hát theo hoặc đơn giản là phát nhạc từ cửa sổ hay từ ban công của họ.

Người New York hát hit của Frank Sinatra từ cửa sổ vinh danh nhân viên y tế Người dân New York hát từ cửa sổ, ban công. Video: AFP.

Vivian Young nói đây là hành động tôn vinh các y tá, bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe. "Đó là điều mọi người mong chờ vào cuối ngày, thay vì đón nhận những tin xấu", cô nói thêm.

Chồng cô, Mark (49 tuổi) hy vọng trung tâm kinh tế của Mỹ có thể chuyển mình, dẫn thêm số liệu ca tử vong và nhập viện đã giảm. "Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy thị trường hồi phục. Mọi người đều muốn ra ngoài. Hy vọng, tôi đúng", anh nói.

Thống đốc Andrew Cuomo cho biết Covid-19 đang dần ổn định ở bang này. Số ca nhiễm ghi nhận hơn 213.000 và hơn 11.500 ca tử vong, tuy nhiên số người nhập viện giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần. Ông cho biết sẽ gia hạn thêm biện pháp phong tỏa tại thành phố New York thêm một tháng nữa, đến 15/5.

Huyền Anh (Theo AFP)