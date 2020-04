Hàng nghìn ly trà sữa gửi tặng tuyến đầu chống dịch

Ngoài ra, các tài xế của Now trên khắp 16 tỉnh thành cũng tích cực tham gia chiến dịch "Cách ly vì nhau, Now giao vì bạn". Chống dịch là nhiệm vụ của mỗi con người trong toàn xã hội. Tham gia chương trình ngay tại đây và tải ứng dụng Now.