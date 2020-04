Giám đốc WHO bị kêu gọi từ chức vì 'giúp Trung Quốc giấu dịch'

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, 55 tuổi, đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức từ các chính trị gia Mỹ. Nhiều quan điểm cho rằng ông Tedros gặp sai lầm trong cách xử lý cuộc khủng hoảng dịch bệnh bùng phát từ Vũ Hán vì đã "tin vào những báo cáo chính thức của Trung Quốc về mức độ lây lan của căn bệnh này".

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Martha McSally nói rằng ông Tedros nên từ chức vì đã "che đậy cho Trung Quốc". Bà nói với Fox News rằng một phần sự thiếu minh bạch của Trung Quốc là nằm ở giám đốc WHO. McSally tuyên bố ông Tedros đã "lừa dối cả thế giới". Bà nói thêm rằng việc chính phủ Trung Quốc không công bố số liệu thật sự đã gây ra những cái chết không đáng có trên khắp nước Mỹ và trên thế giới. "Tôi nghĩ tiến sĩ Tedros cần phải từ chức", Thượng nghị sĩ nói.

"Có lúc ông ta (Tedros) thậm chí còn ca ngợi 'sự minh bạch của Trung Quốc trong các nỗ lực ngăn chặn Covid-19', bất chấp có nhiều bằng chứng cho thấy chính quyền nước này đã che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh", bà McSally nói thêm.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Texas, ông Ted Cruz, cũng kêu gọi WHO xem xét sa thải Tedros. Ông cho rằng cách mà WHO phản ứng với Covid-19 đã khiến tổ chức này mất uy tín và cần đánh giá lại khả năng lãnh đạo.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio từ Florida cũng kêu gọi Tedros phải chịu trách nhiệm về việc xử lý đại dịch. Ông nói: "Một khi đại dịch này được kiểm soát, lãnh đạo WHO cần phải giải thích cho hành động của họ. Trong đó bao gồm việc Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đã cho phép Bắc Kinh sử dụng WHO để đánh lừa cộng đồng toàn cầu. Tại thời điểm này, Tedros là kẻ đồng lõa hoặc không đủ năng lực. Không có tín hiệu tốt nào cho tương lai của ông ấy ở vị trí lãnh đạo của tổ chức quan trọng này".

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, tổ chức mẹ của WHO, Nikki Haley, cũng chỉ trích WHO về những tuyên bố trước đây về chủng virus mới. Bà viết trên Twitter: "WHO báo cáo vào ngày 14/1 nói rằng 'không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự lây truyền từ người sang người' của virus corona. WHO nợ thế giới một lời giải thích. Quá nhiều đau khổ đã xảy ra bởi việc xử lý thông tin sai lệch và sự thiếu trách nhiệm của người Trung Quốc".

Thượng nghị sĩ Martha McSally tại một cuộc vận động cho Tổng thống Donald Trump tại Phoenix vào tháng 2. Bà đã cùng với những chính trị gia của đảng Cộng hòa kêu gọi Tiến sĩ Tedros từ chức. Ảnh: AP.

Vào tháng 2, khi Trung Quốc báo cáo 17.238 ca nhiễm Covid-19 và 361 trường hợp tử vong, giám đốc WHO Tedros vẫn khẳng định "không cần thiết phải hạn chế đi lại và hoạt động thương mại quốc tế" để ngăn chặn virus lây lan.

Đầu tháng 3, ông tiếp tục trấn an cộng đồng quốc tế rằng "dùng từ đại dịch sẽ gây ra cảm giác lo sợ", để rồi một tuần sau đó ông tuyên bố Covid-19 chính là đại dịch. Vào ngày 20/3, người đứng đầu WHO lại ca ngợi chính quyền Trung Quốc: "Lần đầu tiên, Trung Quốc báo cáo không có ca Covid-19 nội địa nào ngày hôm qua. Đây là một thành tựu đáng kinh ngạc, khiến chúng ta an tâm rằng virus corona có thể bị đánh bại".

Theo báo cáo của Telegraph, đồng minh của Tedros ủng hộ vì ông là người "có thiên hướng ngoại giao", những lời ca ngợi Trung Quốc của ông chỉ là nhằm đảm bảo quốc gia này tiếp tục chia sẻ những thông tin quan trọng.

Trung Quốc bị cáo buộc không công khai số liệu thật về Covid-19. Cho đến nay, nước này báo cáo 3.331 trường hợp tử vong và 81.740 trường hợp nhiễm bệnh, nhưng nhiều người suy đoán con số thực tế cao hơn nhiều và Trung Quốc đang cố gắng che đậy mức độ của sự lây lan. Sự chậm trễ và thiếu minh bạch về nguồn gốc bùng phát tại Vũ Hán trong giai đoạn đầu đã phải trả giá bằng thời gian quý báu và hàng nghìn mạng sống ở Trung Quốc và sau đó là phần còn lại của thế giới.

Tuần trước, Bloomberg đưa tin cộng đồng tình báo Mỹ (IC) kết luận Trung Quốc giấu dịch Covid-19 và "cố ý hạ thấp số liệu tiêu cực về virus". Hôm 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tỏ ra hoài nghi về thống kê tại Trung Quốc trong khi cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien cho rằng "Nhà Trắng không có cách nào xác thực số liệu từ Trung Quốc".

Đến nay, một đơn kiến nghị trực tuyến kêu gọi Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức giám đốc WHO đã nhận được hơn 570.000 chữ ký trên toàn thế giới.

Xem thêm: Số liệu Trung Quốc công bố có đáng tin không?

Hoàng Hà (Theo Mail, Telegraph)