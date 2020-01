Fox Sports: 'Son Heung-min xứng đáng xuất sắc nhất châu Á'

Ngày 3/1, cuộc bình chọn Cầu thủ hay nhất châu Á 2019 do tạp chí Titan Sports công bố kết quả. Theo đó, Nguyễn Quang Hải đứng thứ 17/23 với 8 điểm, đứng trên nhiều danh thủ châu Á khác như Mathew Ryan (Australia), Yuto Nagatomo (Nhật Bản), Sunil Chhetri (Ấn Độ) hay Elkeson (Trung Quốc). Anh cùng hậu vệ Thái Lan Theerathon Bunmathan là hai cầu thủ Đông Nam Á có mặt trong danh sách đề cử. Theerathon nhận được 10 điểm và đứng thứ 12 bởi giúp Yokohama Marinos vô địch J-League 2019 dù Thái Lan không có thành tựu nổi bật trong năm.

Son Heung-min là cầu thủ xuất sắc châu Á 2019.

Cầu thủ hay nhất châu Á 2019 gọi tên Son Heung-min. Tiền đạo Hàn Quốc nhận số điểm kỷ lục từ hơn 50 nhà báo đại diện các quốc gia khu vực, 258 điểm - chiếm 31,6% tổng số phiếu bầu. Đây là lần thứ ba liên tiếp trong tổng số 5 lần Son nhận danh hiệu này. Điểm bầu của Son nhiều gấp đôi người đứng sau là Kram Afif (114 điểm) - cầu thủ giúp Qatar lên ngôi vô địch Asian Cup 2019.

"Không có gì ngạc nhiên khi Son Heung-min đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á trong năm thứ ba liên tiếp. Không có cầu thủ nào xứng đáng hơn Son. Đây là lần thứ 5 anh đoạt danh hiệu này với sự thành công tại Tottenham và ĐTQG Hàn Quốc", Fox Sports bình luận.

Son được vinh danh là cầu thủ hay nhất mùa giải Champions League 2018/19 của Tottenham. Tiền đạo sinh năm 1992 cũng vượt mặt Eden Hazard và Pierre-Emerick Aubameyang trở thành chủ nhân danh hiệu "Cầu thủ hay nhất thành London mùa giải 2018/19". Năm nay, Son còn là cầu thủ duy nhất châu Á được đề cử Quả bóng Vàng 2019 của tạp chí France Football - nơi siêu sao Messi vừa được xướng tên.

Giải "Cầu thủ xuất sắc châu Á" (Best Footballer in Asia) được ví như "Quả bóng vàng châu Á". Đây là giải thưởng do tạp chí thể thao Titan Sports tổ chức từ năm 2013 với sự bầu chọn từ 50 nhà báo đại diện cho các quốc gia châu Á. Nhà báo Trương Anh Ngọc là đại diện cho Việt Nam tham gia bầu chọn.

Đồng Anh