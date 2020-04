Donald Trump tuyên bố tạm dừng tài trợ WHO

Trong cuộc họp báo vào chiều 14/4 (giờ địa phương) tại Nhà Trắng, Donald Trump cho biết Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã "thất bại trong nhiệm vụ cơ bản và phải chịu trách nhiệm". Trump đang chỉ đạo chính quyền tạm dừng tài trợ WHO trong lúc "một cuộc đánh giá được tiến hành để xem xét vai trò của WHO trong việc quản lý thất bại và che đậy sự lây lan của Covid-19", AFP đưa tin. Cuộc điều tra của chính phủ về WHO dự kiến mất khoảng 60 đến 90 ngày.

Trump tại họp báo chiều 14/4. Ảnh: AFP.

"Mọi người đều biết chuyện gì đang diễn ra", Trump nói. Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo WHO đã thiên vị Trung Quốc, dẫn đến việc thông tin không chính xác về khả năng virus có thể bùng phát rộng ra thế giới trong những ngày đầu của đại dịch và gây ra những cái chết không cần thiết.

"Các quốc gia và khu vực khác thực hiện theo hướng dẫn của WHO, tiếp tục mở cửa biên giới với Trung Quốc, nên đã đẩy nhanh đại dịch trên toàn thế giới", ông Trump nói thêm. "Quyết định của các nước lớn khác trong việc tiếp tục mở cửa biên giới đã khiến cơ hội bị bỏ lỡ từ những ngày đầu, và tạo ra thảm kịch". Ông cũng nhắc lại sai lầm của WHO vào tháng 12/2019 khi "bỏ qua thông tin đáng tin cậy về việc virus có thể truyền từ người sang người".

Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO, tổ chức có trụ sở ở Geneva (Thụy Sĩ), đóng góp hơn 400 triệu USD vào 2019, chiếm 15% ngân sách. "Chúng tôi lo ngại sâu sắc sự hào phóng của Mỹ có được sử dụng một cách tốt nhất hay không", Trump nhấn mạnh.

Trước đó, Donald Trump nhiều lần khẳng định WHO "làm hỏng chuyện" vì đã nghiêng về phía Trung Quốc trong cuộc phản ứng với Covid-19. Các chính trị gia Mỹ cũng liên tục chỉ trích WHO và Trung Quốc. Nhiều quan điểm cho rằng WHO đã bị chính quyền Bắc Kinh "thao túng", qua đó che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và gây hậu quả lớn cho Mỹ và thế giới.

Hoàng Hà (theo AFP, Reuters)