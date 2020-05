Đại học Quốc gia TP HCM bị mạo danh bán đề thi

Ngày 29/4, đại diện Đại học Quốc gia TP HCM cho biết trường không phát hành bất kỳ tài liệu luyện thi, đề thi liên quan kỳ thi đánh giá năng lực. Những fanpage gắn tên nhà trường có đề thi, luyện thi đánh giá năng lực đều là mạo danh.

"Trường chỉ công bố một đề thi minh hoạ. Thí sinh chỉ học theo chương trình THPT sẽ làm được bài, chi phí thi là 200.000 đồng", đại diện trường cho biết.

Trước đó, một số trang thông báo tổ chức luyện thi đánh giá năng lực. Như fanpage Đề thi thử Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM công bố kết quả thi thử đợt 3 (tổ chức ngày 18 và 19/4) có hơn 880 thí sinh tham dự, đồng thời mời gọi thí sinh thi các đợt sau với phí 50.000 đồng mỗi lượt.

Một trang khác ngoài việc đăng tải các đề thi, còn dự báo những nội dung có thể ra trong đề thi đánh giá năng lực năm nay như ô nhiễm không khí, công thức nước rửa tay khô, dịch bệnh do nCoV... Có trang rao bán 10 bộ đề với giá 300.000 đồng.

Fanpage mạo danh Đại học Quốc gia TP HCM mời gọi thí sinh đăng ký luyện thi đánh giá năng lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực được Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức lần đầu năm 2018, là một trong những phương thức xét tuyển vào các trường thành viên, bên cạnh các phương thức: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế Đại học Quốc gia, xét điểm thi THPT quốc gia.

Bài thi được xây dựng theo cách tiếp cận đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Mỹ và TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh. Thí sinh thực hiện 120 câu trắc nghiệm trong 150 phút, thang điểm 1.200.

Ngoài 10 trường thành viên, viện đào tạo, khoa của Đại học Quốc gia TP HCM, hơn 50 trường đại học, cao đẳng khác ở phía Nam cũng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh.

Do dịch Covid, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 bị lùi lại so với kế hoạch. Đợt một với gần 6.000 thí sinh dự thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 tại TP HCM, Bến Tre, An Giang, Khánh Hoà, Đà Nẵng.

