Cuộc chiến khác của Trump: đối đầu chỉ trích về thất bại trước corona

CNN, New York Times và những tờ báo khác liên tục đăng bài phân tích thất bại của Mỹ trước Covid-19, đổ lỗi cho sai lầm cá nhân của Trump; đáp lại, Tổng thống Mỹ tweet, gọi họ là "fake news".

New York Times hôm 11/4 đăng bài phân tích 5 bằng chứng cho thấy Trump phản ứng quá chậm với Covid-19 . Bài viết dựa trên phỏng vấn các quan chức chính phủ, cơ quan y tế và nghiên cứu tư liệu để chỉ ra các dấu hiệu cho thấy, Trump đã sớm được cảnh báo về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng ông, vì nhiều nguyên nhân, đã không đưa ra những hành động kịp thời, trong đó bao gồm các lệnh hạn chế với Trung Quốc; khiến nước Mỹ chìm trong khủng hoảng. Cùng ngày, tờ báo này còn có bài viết khác với tiêu đề: "Tổng thống hẳn đã thấy trước điều gì đang đến: Đằng sau thất bại của Trump trong cuộc chiến với virus", với những cáo buộc tương tự, nhưng chi tiết hơn, về điều họ cho là "sai lầm của Trump".

Câu trả lời nằm ở khả năng lãnh đạo của quốc gia và sự sẵn sàng của hệ thống sức khỏe cộng đồng, chứ không phải WHO".

Những cuộc tấn công vào WHO là vô nghĩa. Tất cả các quốc gia tiếp cận một thông tin cùng lúc. Tại sao các nước châu Á thành công khi ứng phó với đại dịch trong khi Mỹ và nhiều nước châu Âu lại thất bại nặng nề như vậy?

Mục tiêu tấn công mới nhất của Trump là WHO - Tổ chức Y tế Thế giới đóng vai trò chính trong việc giúp các chính phủ chống lại đại dịch...

Eddie Bernal, chủ quán Santa Rita Tex-Mex Cantina ở Texas, theo dõi cuộc họp báo hàng ngày về Covid-19 của Trump, trong lúc nhà hàng của ông phải đóng cửa vì dịch bệnh. Ảnh: New York Times.

Sau khi đưa ra một số bằng chứng về sai lầm của Tổng thống, bài viết kết luận: "Sự thất bại của nước Mỹ là điều hiển nhiên ai cũng nhìn thấy, ngay cả khi những fan trung thành nhất của Trump có cố tình giả mù đi nữa. Chúng ta như đang ở phần kết của bộ phim Phù thủy xứ Oz. Tấm màn sắp được vén lên, và "trùm cuối" sẽ lộ diện ngay sau đó. Sự lựa chọn của chúng ta cũng giống như nhân vật Dorothy: quay trở về với với đất nước hùng mạnh chúng ta từng biết đến; hoặc là tiếp tục sống trong vương quốc ảo vọng đầy rẫy cái chết do Trump thống trị".



Những bài báo như thế là các cuộc đối đầu trực diện, dễ nhìn ra nhất với Trump. Ngoài ra, ông còn trở thành mục tiêu tấn công trên khắp các mạng xã hội, bởi các chính trị gia đối lập.

Như thường lệ, Tổng thống Mỹ đáp trả không khoan nhượng, dù với vũ khí gần như duy nhất là Twitter.

Ông gọi tất cả tờ báo chỉ trích ông là "fake news" (tin giả). Đáp lại các bài báo của New York Times, Trump tweet hôm 12/4 - một ngày sau đó - rằng: "Bài báo của Times là bịa đặt, như chính tờ báo này vậy. Tôi còn bị chỉ trích là hành động quá sớm khi ban hành các lệnh cấm với Trung Quốc, rất lâu trước khi người khác muốn như vậy".

Ảnh: New York Times.

Với bài đăng trên The Wall Street Journal, Tổng thống tweet: "Wall Street Journal 'quên' đề cập đến tỷ lệ người xem họp báo hàng ngày của Nhà Trắng luôn là top và đây là cách duy nhất để tôi thoát khỏi fake news, truyền đạt ý kiến đúng đắn của mình. WSJ là Fake News!", ông bổ sung và nhấn mạnh.

Trong một tweet khác, người đứng đầu Nhà Trắng gom cả New York Times và Washington Post trong một chỉ trích: "Quảng cáo trên New York Times đang sụt giảm, Washington Post cũng chẳng tốt hơn. Tôi không thể biết chắc là do họ sử dụng nguồn fake news đến độ chẳng ai hiểu nổi, hay đơn giản là vì virus đánh bại họ. Fake News là thứ tệ hại cho nước Mỹ".

Gạt sang một bên những hiềm khích của Trump với hai tờ báo, rõ ràng là doanh thu quảng cáo của họ cũng sụt giảm, do nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và người dân thì đang cắt giảm chi tiêu vì mắc kẹt ở nhà trong dịch bệnh.



Hiện, Tổng thống Mỹ chưa phản ứng với bài viết mới nhất của CNN.

