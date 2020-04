Công dân Mỹ kiện WHO lơ là trách nhiệm với Covid-19

Ngày 20/4, cư dân ngoại ô thành phố New York - một trong những vùng dịch đầu tiên của Mỹ - đã kiện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì che đậy và sơ suất trong ứng phó với đại dịch.

3 người này cáo buộc WHO chậm trễ trong các vấn đề như: tuyên bố đại dịch, theo dõi sát phản ứng của Trung Quốc khi dịch bắt đầu, cung cấp hướng điều trị, tư vấn cách ứng phó và điều phối phản ứng toàn cầu. Họ cũng cho rằng WHO cấu kết với chính phủ Trung Quốc để che đậy mức độ nghiêm trọng của Covid-19. Đơn kiện đã trình lên tòa án liên bang ở thành phố White Plains, New York.

Nguyên đơn không đưa ra mức bồi thường cụ thể bởi theo họ thiệt hại mà WHO gây ra "không thể tính toán được" cho 756.000 người trưởng thành tại hạt Westchester.

WHO hiện chưa đưa ra bình luận.

Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm, tử cao nhất thế giới và New York là bang chịu thiệt hại nặng nề nhất tại Mỹ. Đến 21/4, bang này đã có 252.000 người nhiễm bệnh và gần 19.000 người tử vong.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố cắt nguồn tài trợ của Mỹ cho WHO.

Thúy Anh (Theo Guardian)