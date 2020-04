Chính trị gia Philippines bị nghi ngờ được 'xét nghiệm VIP'

Dữ liệu bị rò rỉ cho thấy chính quyền Philippines đã xét nghiệm ít nhất 20 chính trị gia và quan chức nhà nước, cũng như người thân của họ, ngay cả khi không có triệu chứng nhiễm nCoV. Điều này gây nên sự giận dữ của công chúng trong nước.

Một danh sách được đưa ra vào tuần trước bởi người tố cáo trong Viện nghiên cứu Y học Nhiệt đới (RITM) của Bộ Y tế - nơi xử lý các xét nghiệm Covid-19 - cho thấy "các nhân vật VIP" bao gồm Chánh án Tòa án tối cao, Cảnh sát trưởng và vợ của họ nằm trong số những người được xét nghiệm gần đây. Cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos và con gái Imee, thượng nghị sĩ, cũng được kiểm tra.

Người dân được khử trùng trong buồng trước khi vào tòa thị chính địa phương ở Manila, Philippines. Ảnh: AP

Một người tố cáo khác cho biết một số "nhân vật VIP" còn yêu cầu đội RITM đến tận nhà để thực hiện xét nghiệm. Họ cũng nhận được kết quả xét nghiệm trong 24 giờ, trong khi các bác sĩ và nhân viên y tế có triệu chứng phải tự xét nghiệm, chờ vài ngày mới nhận được kết quả.

Vụ rò rỉ dẫn tới một hashtag xu hướng trên Twitter vào cuối tuần qua #NoToVIPTesting.

Phía Bộ Y tế hôm 23/3 đã bác bỏ những tuyên bố này, cho biết "không có chính sách nào đối với việc điều trị VIP".

Tổng thống Rodrigo Duterte và Thượng nghị sĩ Christopher Bong Go - trợ lý cũ của ông - được xét nghiệm vào ngày 12/3. Go nói: "Điều này là do một số thành viên nội các mà chúng tôi làm việc thường xuyên đã tiếp xúc với những người có kết quả dương tính với nCoV".

Không ai trong danh sách phủ nhận việc đã được xét nghiệm. Thượng nghị sĩ Francis Tolentino thậm chí đã tweet một bức ảnh chụp cùng nhân viên y tế. Ông sau đó xóa và đăng một bài xin lỗi của những người bị xúc phạm.

Ngày 18/3, Thống đốc tỉnh Cavite, Jonvic Remulla, nói rằng ông được xét nghiệm, thừa nhận bỏ qua một số quy tắc thông thường của Bộ Y tế. "Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu bạn nghĩ rằng tôi đã hưởng lợi từ vị trí của mình. Tôi muốn xin lỗi và tôi hứa sẽ không bao giờ lạm dụng chức vụ nữa", ông nói.

Liên đoàn lao động Kilusang Mayo Uno trong một tuyên bố cho biết tốc độ xét nghiệm chậm là nguyên nhân dẫn tới các ca nhiễm và tử vong mới liên tục xuất hiện. Quyền tiếp cận xét nghiệm và điều trị y tế là quyền của mọi người, không phải đặc quyền của một số quan chức chính phủ và gia đình thượng lưu của họ.

Trước khi vụ rò rỉ phát hiện, các cơ quan y tế cho biết không thể thực hiện xét nghiệm hàng loạt ở Philippines vì thiếu bộ kit chuyên dụng. Quốc gia này chỉ có 2.000 bộ kit vào ngày 10/3. Giới chức cho biết xét nghiệm sẽ phải tuân theo quy trình và hướng dẫn nghiêm ngặt, với một yêu cầu là đối tượng xét nghiệm phải có triệu chứng của Covid-19.

Song theo hướng dẫn mới cập nhật ban hành tuần trước, chỉ những người có triệu chứng nghiêm trọng như khó thở, ho và sốt kéo dài mới được xét nghiệm. Riêng người già, phụ nữ có thai và người bị suy giảm miễn dịch sẽ được xét nghiệm ngay dù chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ.

Một phụ nữ băng qua con đường vắng ở Manila vào ngày 23/3. Ảnh: AP.

Nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ có bao nhiêu người Philippines đã xét nghiệm cho đến nay. Ngày 16/3, Bộ trưởng Y tế Francisco Duque cho biết RITM xét nghiệm 200 - 250 người mỗi ngày, con số dự kiến sẽ tăng lên khi có thêm bộ kit xét nghiệm.

Tuần trước, Trung Quốc cho biết tặng thêm 100.000 bộ dụng cụ xét nghiệm cho Philippines, hơn 2.000 trong số đó đã được gửi. Quốc gia Đông Nam Á này cũng được các nhà tài trợ hứa gửi bộ xét nghiệm, 3.000 từ Singapore và 5.000 đến 10.000 từ Hàn Quốc.

Ngày 24/3, ông Duque cho biết các hướng dẫn có thể được thay đổi vì có nhiều bộ dụng cụ xét nghiệm hơn. Ông cho kết quả âm tính vào tuần trước nhưng đang cách ly tại nhà.

Hơn 170.000 người đã ký một bản kiến nghị Change.org kêu gọi chính phủ thực hiện xét nghiệm hàng loạt và miễn phí, bắt buộc trên toàn quốc và huy động các đơn vị chính quyền địa phương thành lập trung tâm xét nghiệm địa phương.

Philippines báo cáo 552 trường hợp dương tính, tăng vọt từ con số 187 một tuần trước. Nước này ghi nhận 35 ca tử vong, 20 ca bình phục.

Huyền Anh (Theo SCMP)