Bị cáo Quy xin hoãn phúc thẩm, đề nghị triệu tập nhân chứng vụ Gateway

8h30 sáng, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ học sinh lớp 1 trường Tiểu học Gateway tử vong trên xe đưa đón. Ba bị cáo gồm Doãn Quý Phiến, Nguyễn Bích Quy và Nguyễn Thị Thuỷ có mặt tại phiên tòa. Cả ba đều đang tại ngoại.

Bị cáo Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến tại tòa sáng nay. Ảnh: Tùng Đinh.

Tuy nhiên, phiên toà vắng mặt gia đình bị hại, luật sư bào chữa cho gia đình bị hại; Người đại diện và luật sư bảo vệ quyền hợp pháp của Công ty Vận tải Ngân Hà; Luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Bích Quy; Những người làm chứng và người giám định pháp y. Đồng thời, ông Thanh Sơn – luật sư bào chữa cho bị cáo Quy - đã làm đơn xin hoãn phiên toà, đề nghị triệu tập những người có liên quan cùng các vật chứng để làm rõ. Bị cáo Phiến, Thuỷ, người được uỷ quyền tới dự phiên toà của gia đình bé Long và đại diện viện kiểm sát không có ý kiến gì.

Vì vậy, phiên tòa sáng nay được hoãn lại.

Bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ - nữ giáo viên Gateway tại phiên toà sáng 18/5. Ảnh: Tùng Đinh.

Luật sư của bà Quy đề nghị triệu tập hai người làm chứng là Lê Thế Quân (SN 1985) và Nghiêm Thị Trang (SN 2000). Bản tường trình của anh Lê Thế Quân - Giảng viên môn Giáo dục thể chất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền có trình bày: Trong khoảng thời gian 8h15 đến 8h20 anh Quân và một sinh viên ra xe ôtô lấy tiền có để ý thấy ôtô 16 chỗ màu bạc nhưng không phát hiện hay nghe thấy tiếng động hay có dấu hiệu bất thường gì.

Bản tường trình của chị Nghiêm Thị Trang, tại bút lục 1353 có nêu, khoảng 9h10, Trang di chuyển đến chiếc xe của trường Gateway và có soi gương vào kính của chiếc xe này nhưng không thấy trong xe có gì bất thường, không thấy tiếng động, không có ai di chuyển, không có ai cào cửa.

Do vậy, luật sư bào chữa cho bị cáo Quy cho rằng: "Những người làm chứng này là những người có chứng kiến sự việc, nhưng hoàn toàn không được Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy tập trung làm rõ và đánh giá chứng cứ. Đặc biệt, thời điểm những người này chứng kiến là thời điểm quan trọng xác định tình tiết của vụ án. Do đó rất cần thiết phải có sự tham gia của những người này để họ trình bày làm rõ tình tiết của vụ án".

Bị cáo Quy có mặt tại phiên toà nhưng không có sự xuất hiện của luật sư đại diện, do đã gửi đơn yêu cầu hoãn xét xử phúc thẩm. Ảnh: Tùng Đinh.

Ngoài ra, phía luật sư của bị cáo Nguyễn Bích Quy cũng đề nghị: "Cần thiết phải triệu tập những người làm chứng ngồi trên xe bus do bị cáo Doãn Quý Phiến điều khiển ngày 6/8/2019 cũng như các giám định viên".

Phiên tòa phúc thẩm ngày 18/5 được mở do có kháng cáo của ba bị cáo Nguyễn Bích Quy (người đưa đón), Doãn Quý Phiến (lái xe) và Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm). Theo đó, ba bị cáo sẽ được xem xét lại tội danh "Vô ý làm chết người", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra 14 - 15/1, Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Quy 24 tháng tù giam, Phiến 15 tháng tội Vô ý làm chết người; Thủy 12 tháng tù giam tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi tuyên án sơ thẩm, bị cáo Quy cho rằng mình không phạm tội "Vô ý làm chết người" và nêu ra 10 lý do kháng cáo. Đồng thời đề nghị làm rõ các tình tiết như ai là người thay áo cho cháu Long, rèm cửa ôtô sáng mở mà chiều lại đóng, quả bóng bay trên xe có đúng là của học sinh mang lên từ hôm trước không...

Ông Phiến đề nghị xem xét lại tội danh và hình phạt đối với bị cáo. Bị cáo Thủy đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội được trở lại làm việc, cống hiến cho xã hội, chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Công ty Ngân Hà cho rằng phải chịu trách nhiệm bồi thường 249 triệu đồng cho gia đình bị hại thay cho cả bị cáo Quy và Phiến là không đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, theo cáo trạng ra ngày 26/12/2019 của Viện KSND cùng cấp, khoảng 6h ngày 6/8/2019, tài xế Doãn Quý Phiến lái ôtô đón bà Nguyễn Bích Quy đi đón 13 học sinh đến trường Gateway (ở phố Khúc Thừa Dụ, quận Cầu Giấy), trong đó có bé Lê Hoàng Long (trú tại chung cư Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy, học sinh lớp 1 Tokyo). 7h22, xe chở học sinh đến cổng phụ của trường. Ông Phiến vẫn ngồi ở ghế lái, bà Quy đưa học sinh vào trường, song bỏ quên bé Long trong xe. Hoàn tất công việc, bà ký vào sổ của phòng vận hành, báo cáo đưa đón đủ 13 học sinh. Tài xế Phiến sau khi gửi xe ở ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy) đã bấm khóa cửa tự động mà không kiểm tra trong xe. 15h30 cùng ngày, khi tài xế Phiến đưa xe từ bãi gửi đến cổng trường, bà Quy mở cửa xe, phát hiện bé Long nằm bất động trên sàn sau ghế lái. Bé tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Nguyên nhân chết là suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Cáo trạng xác định, bà Quy cẩu thả trong kiểm tra, quản lý học sinh đến lớp. Ông Phiến không kiểm tra khoang hành khách dẫn đến việc Long bị bỏ quên từ khoảng 7h23 đến 16h15 trên ôtô giữa trời nắng, nền nhiệt cao. Cả hai bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người", theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Cô giáo chủ nhiệm Thủy khi điểm danh biết Long vắng mặt không lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với phụ huynh, bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Thuý Quỳnh - Đình Tùng