'Bệnh nhân 271' từng mắc Covid-19 tại Anh trước khi đến Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, cho biết người này được cơ quan chức năng Anh cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính trước khi sang Việt Nam.

Người này, 37 tuổi, chuyên gia dầu khí, đến TP HCM hôm 28/4 trên chuyến bay thuê riêng, cùng 12 người khác. Họ được cách ly tập trung ngay tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 ở huyện Cần Giờ.

Tổ phi công trên chuyến bay này về nước ngay, không nhập cảnh Việt Nam.

13 người cách ly tại Cần Giờ, xét nghiệm lần một ngày 28/4 kết quả âm tính. Ngày 2/5 họ được lấy mẫu xét nghiệm lần hai, 12 người kết quả âm tính, riêng "bệnh nhân 271" dương tính.

Sáng 4/5, bệnh nhân không sốt, không ho, không đau họng hoặc các triệu chứng khác, đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

"Bệnh nhân được cách ly ngay khi nhập cảnh và kiểm soát đúng quy trình nên không có yếu tố lây nhiễm trong cộng đồng", bác sĩ Dũng chia sẻ.

Giấy chứng nhận xét nghiệm nCoV là một trong những thủ tục với người nhập cảnh Việt Nam, kèm quy định phải cách ly theo dõi 14 ngày và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nCoV.

Quy định này áp dụng từ 0h ngày 22/3. Theo đó, người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao... khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính với nCoV do cơ quan thẩm quyền nước sở tại cấp và cơ quan chức năng Việt Nam chấp thuận. Sau khi nhập cảnh, họ phải cách ly 14 ngày tại cơ sở lưu trú, được nhà chức trách địa phương và ngành y tế giám sát chặt chẽ.

Ngày 26/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia không nên cấp "giấy chứng nhận miễn dịch" cho người từng nhiễm nCoV do tình trạng tái dương tính. Đại diện WHO cho biết hiện chưa có đủ bằng chứng về miễn dịch dựa trên kháng thể, do đó không đảm bảo được tính chính xác của "giấy chứng nhận miễn dịch".

TP HCM, sau "bệnh nhân 271", sáng 4/5 quyết định tất cả người nhập cảnh trong thời gian cách ly tập trung sẽ được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nCoV 4 lần so với hai như trước đây. Theo đó, người nhập cảnh được lấy mẫu xét nghiệm khi mới vào, ngày thứ 5, 10 và trước khi hoàn tất đủ 14 ngày cách ly. Đến nay quy định của Bộ Y tế, người nhập cảnh được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên và cuối cùng của thời gian cách ly.

Đến nay TP HCM ghi nhận 55 ca nhiễm, 6 ca tái dương tính, nâng số điều trị lên 8.

Sáng 4/5, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV. Tổng số ca nhiễm 271, trong đó 217 người khỏi bệnh. 14 người tái dương tính, nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị lên 54.

18 ngày qua không xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

