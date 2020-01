8 người Việt trẻ được thế giới vinh danh năm 2019

Nguyễn Thị Vân (32 tuổi)

Nguyễn Thị Vân là em gái của "hiệp sĩ" công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng. Chị bị mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ. Sau sự ra đi đột ngột của Nguyễn Công Hùng vào năm 2012, Nguyễn Thị Vân thay anh điều hành Trung tâm Nghị lực sống - nơi đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho những người khuyết tật. Chị còn thành lập Công ty Imagtor chuyên xử lý hình ảnh, video cho các doanh nghiệp bất động sản, thương mại điện tử quốc tế.

Nguyễn Thị Vân.

Năm 2019, cô gái xứ Nghệ được BBC bình chọn là một trong 100 người phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới và Top 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam do Forbes bình chọn.

Chia sẻ với iOne, 8x cho biết: "Tôi không quan tâm đến giải thưởng hay bình chọn. Tất cả những điều mình đã làm chỉ để chứng minh: 'Thành công và hạnh phúc sẽ đến với bất kỳ ai, chỉ cần bạn thực sự cố gắng'".

Nguyễn Thị Thu Trang (29 tuổi)

Bắt đầu tham gia hoạt động bảo tồn động vật hoang dã từ năm 16 tuổi. Hiện Thu Trang tham gia các dự án bảo tồn động vật hoang dã ở Nam Phi, Campuchia và Việt Nam. Đồng thời, 8x là đại sứ cho Quỹ United for Wildlife của Hoàng gia Anh.

Nguyễn Thị Thu Trang.

Năm 2013, 9x là người sáng lập WildAct - tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang gia và môi trường Việt Nam. "Với công việc bảo tồn thiên nhiên, điều quan trọng là tiếng nói của phụ nữ phải được lắng nghe và hành động của họ được công nhận", BBC dẫn lời.

Với những nỗ lực trong việc chống nạn buôn lậu và sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, Thu Trang được trao tặng các giải thưởng quốc tế như: "Women of the Future" khu vực Đông Nam Á; nằm trong danh sách "30 under 30" năm 2018 do Forbes Vietnam bình chọn và lọt vào top 100 người phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới được BBC vinh danh năm 2019.

Nguyễn Hoàng Thảo (35 tuổi)

Nguyễn Hoàng Thảo được BBC bình chọn là một trong người phụ nữ truyền cảm hứng cho phong trào ‘zero waste’ (không rác thải) tại châu Á vào tháng 6/2019.

Nguyễn Hoàng Thảo.

Là người sáng lập ra dự án "Nói không với túi ni-lông" cách đây ba năm, từ vài chục người theo dõi, hiện dự án bảo vệ môi trường của Hoàng Thảo có hơn 70.000 người theo dõi. Tại đây, Thảo thường đăng các bài viết nói cách sử dụng túi ni-lông và bảo vệ môi trường.

"Khi biết tin trở thành một trong ba người phụ nữ được BBC lựa chọn xuất hiện trong phóng sự, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mình biết còn nhiều bạn còn 'sống xanh', tuân thủ các quy tắc bảo vệ môi trường tốt hơn, nhưng với những gì mình đã và đang làm, mong muốn duy nhất là được lan tỏa thông điệp sống xanh, nói không với túi ni-lông, rác thải nhựa đến cộng đồng", Hoàng Thảo nói với iOne.

4 người trẻ vào top những người dưới 30 tuổi ảnh hưởng tầm Châu Á

Vượt qua 2.000 ứng viên từ 23 quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Khánh Hậu, Kenvin Tùng Nguyễn, Thanh Thịnh, Gia Khánh đến từ bốn lĩnh vực khác nhau đã ghi tên mình vào '30 Under 30 in Asia' năm 2019 do Forbes Asian vinh danh.

Lý Khánh Hậu, Kevin Tùng Nguyễn, Lê Tấn Thanh Thịnh, Ngô Hoàng Gia Khánh.

Lý Khánh Hậu (28 tuổi, lĩnh vực tài chính và đầu tư mạo hiểm), 9x là nhà đầu tư trẻ nhất tại 500 Startups Vietnam - quỹ đầu tư mạo hiểm có mục tiêu đầu tư vào khoảng 80 - 100 startup tiềm năng có hoạt động hoặc xuất xứ từ Việt Nam. Theo Forbes, hiện Khánh Hậu là người đứng đầu "Tăng tốc khởi nghiệp Saola" - chương trình được 500 Startups Việt Nam và GS Shop - nhà bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc - phối hợp thực hiện.

Kevin Tùng Nguyễn (29 tuổi, doanh nghiệp công nghệ), đồng sáng lập JobHop - công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng của Việt Nam hoạt động với mục tiêu đơn giản hóa và cải thiện quá trình tuyển dụng cho các nhà quản lý nhân sự, bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Thành lập từ năm 2016, Jobhop là thành cầu nối cho 500.000 người tìm việc và 2.000 doanh nghiệp.

Lê Tấn Thanh Thịnh (28 tuổi, lĩnh vực Truyền thông, Tiếp thị và Quảng cáo), đồng sáng lập kiêm CEO của BrandBeats - công ty cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai kênh truyền thông qua âm nhạc. Đặc biệt, BrandBeats là một trong ba doanh nghiệp khởi nghiệp Việt nhận được lời mời tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2018.

Ngô Hoàng Gia Khánh (29 tuổi), giám đốc tài chính và phát triển của Tiki. Sau khi gia nhập công ty, Gia Khánh cùng nhà sáng lập Tiki đã biến công ty trở thành nền tảng thương mại điện tử đa ngành, trở thành một trong những đối thủ đáng gờm nhất tại thị trường Việt Nam.

Năm 2017, Tiki huy động thành công 44 triệu USD từ JD.com và VNG trong vòng gọi vốn Series C - đây được coi là vòng đầu tư công nghệ có giá trị lớn nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại.

Trần Nguyễn Trường Sinh (29 tuổi)

Trần Nguyễn Trường Sinh vinh dự trở thành người Việt Nam đầu tiên được vinh danh là Google Developer Expert (GDE - chuyên gia phát triển ứng dụng) trong lĩnh vực Flutter - bộ công cụ để xây dựng ứng dụng (app) trên iOS, Android, Windows, Mac, Web, thậm chí là ở các máy bán hàng tự động (embedded system).

Trần Nguyễn Trường Sinh.

Hiện trên thế giới ở tất cả các lĩnh vực, chỉ có 825 GDE được công nhận bởi Google. Trong đó, Việt Nam có bốn người và Trần Nguyễn Trường Sinh là chuyên gia người Việt duy nhất ở mảng Flutter. Trước đó, 9x là một trong 200 thanh niên tiêu biểu đại diện cho các nước thành viên Liên Hiệp Quốc tham dự Hội nghị thanh niên năm 2011 bàn về tám mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Thúy Quỳnh (tổng hợp)