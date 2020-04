1001 style giao hàng ‘cực ngầu’ thời Covid-19

Đội ngũ tài xế Now thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch cơ bản như thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, vệ sinh túi giao hàng trong suốt thời gian làm việc... giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối khi nhận và giao hàng cho người dùng. Các đối tác nhà hàng, quán ăn cũng phối hợp chặt chẽ cùng với tài xế Now triển khai nghiêm túc quy trình "Giao Hàng Không Tiếp Xúc", cam kết đảm bảo an toàn và hạn chế lây lan dịch bệnh.