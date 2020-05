Rinh ngay 15 triệu đồng khi kể về người đặc biệt

Ngoài giải thưởng cao nhất dành cho bài dự thi được giám khảo bình chọn, cuộc thi "The unforgettable one - Người không thể quên" còn có giải do khán giả bình chọn trị giá 8 triệu đồng. Bên cạnh đó, 12 bài thi vào chung khảo cuộc thi cũng nhận được nhuận bút 1 triệu đồng mỗi bài.

"Người không thể quên" là nơi để độc giả chia sẻ câu chuyện có thật, những kỷ niệm về người đặc biệt trong cuộc đời mình. Đó là có thể người bạn từng yêu, người từng giúp đỡ bạn, người có ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành thậm chí là người bạn không hề ưa...

Sau ba ngày phát động, ban tổ chức đã nhận gần trăm bài dự thi của độc giả ở khắp nơi gửi về. Không chỉ là một cuộc thi đơn thuần, ban tổ chức "Người không thể quên" còn kỳ vọng đây là nơi để chia sẻ của mỗi người, góp phần lan tỏa những thông điệp sống nhân văn, sâu sắc

Giao diện website cuộc thi "Người không thể quên".

Ban tổ chức tiếp tục nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 16/5 tại đây. Các bài thi sẽ trải qua vòng sơ khảo và chung kết, dựa trên các tiêu chí như tính chân thực, câu chuyện thu hút, ý nghĩa, có ảnh hưởng tích cực tới người đọc, hình thức thể hiện sáng tạo. Ở vòng bình chọn, mỗi bài dự thi sẽ có 10 ngày bình chọn, tính từ thời điểm đăng bài trên landing page chương trình. Vòng chung khảo diễn ra từ 28/5 đến 31/5. Xem chi tiết tại đây.

"The unforgettable one - Người không thể quên" do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí iOne.net cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) phối hợp tổ chức, thông qua hình thức bình chọn trực tuyến và đánh giá của ban giám khảo.

Huyền Nguyễn