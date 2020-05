Ngày cuối cùng bên nhau, trước khi em bay, tôi vừa ôm em vừa hút thuốc. Tôi nhìn từng mảng khói bay lên trần nhà, thứ xam xám vốn chỉ thấy trong những mùa đông ảm đạm nhất của Hà Nội. Rồi tôi uể oải kéo chăn lên ngang vai em, tránh cái lạnh vờn nhẹ da thịt em.

Tôi hỏi em đang nghĩ gì. Em nói em nghĩ về The Soronprfbs.

Lại là The Soronprfbs.

Tại sao lại thế. Em nói em không giải thích được, chỉ là tự nhiên hình ảnh The Soronprfbs lúc chơi nhạc tại căn nhà tên Vernon ở Ireland hiện lên thôi.

Em bật nhé – nhạc của The Soronprfbs. Không đợi tôi lên tiếng, nói rồi, em kéo dây loa, cắm vào điện thoại của em rồi chỉnh nhạc. Một giai điệu của The Soronprfbs . Ca khúc Secure the Galactic Perimeter.

Tiếng hát của Frank làm tôi lơ lửng.

"Nuclear bombs

Begot by all the supernova

Outshone!

Get out of the path of the king

Saddle up preacher, don't look back.

Secure the galactic perimeter

Weak and strong, nuclear bombs,

We control, nuclear bombs

Make it, make it, make it bomb"

Năm 2014, chúng tôi lần đầu tiên nghe bản nhạc này khi xem Frank của đạo diễn Lenny Abrahamson, tôi đã sởn gai ốc ngay tại rạp, vì thứ âm nhạc ma mị đầy ảo giác mà có lẽ tôi đã tìm kiếm bao lâu chứ không phải thứ âm nhạc nhàm chán đơn điệu mà tôi cố hữu theo đuổi từng ngày. Dù thứ nhạc của The Soronprfbs tưởng chừng rất lập dị, rất khó nghe, nhưng tôi tìm được của The Soronprfbs một nguồn cảm hứng, tìm được của Frank (là trung tâm – bộ não sáng tạo của ban nhạc The Soronprfbs) một khả năng truyền cho người khác năng lượng để dấn thân vào nghệ thuật, để làm nghệ thuật xuất phát từ bản năng. Thứ âm nhạc mà chiều sâu của nó chẳng bao giờ dành cho kẻ thiếu kiên nhẫn và hời hợt.

Em nói em thích nghe những gì người khác không bao giờ nghe. Và em cũng thích một nhóm nhạc mà càng ít người hâm mộ càng tốt. Nên sẽ chẳng ai để ý anh nhỉ, họ xem nghe xong là thôi và chỉ có mình em. Ích kỷ quá phải không? Nói rồi em ngước lên hôn má tôi. Rồi em lấy điếu thuốc từ tay tôi rít một hơi. Lần đầu tiên em hút thuốc, ho sặc sụa.

Sao em lại yêu The Soronprfbs đến vậy?

Chẳng phải The Soronprfbs giống L (tên tôi) sao? Một kẻ lập dị, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, lạc lõng trong một đám đông nhưng sâu sắc trong mọi bối cảnh, đầy lòng khoan dung và sự sáng tạo. Không ai có thể phủ nhận sự cá tính không thể che lấp của anh. Em thích anh vì anh chính là anh, không cần hư tình giả ý với ai, chưa từng cầu cạnh ai phải hòa nhập với công chúng, không có khán giả cho riêng mình ngoài chính bản thân anh...và...The Soronprfbs cũng thế. Rồi em tin một ngày anh cũng sẽ tỏasáng như cách The Soronprfbs tỏa sáng tại SXSW Music Festival. Tôi không chắc em đang nói về tôi hay về em. Vì đã có nhiều lúc nào đó, tôi với em luôn là một. Một kẻ lập dị.

Ngày ấy, tôi cũng hiểu rõ hơn tại sao em chọn Dublin là điểm dừng chân tiếp theo của em. Irealand là xứ sở của vẻ đẹp thiên nhiên diệu kỳ, và nó cũng là xứ sở của thể loại indie singer-songwriter, có lẽ vì vậy, em theo đuổi thứ ước vọng của âm nhạc ma mị nơi đây. Em đã từ bỏ cả con đường nghệ thuật đã trải thảm đỏ từ gia đình danh giá của mình tại Việt Nam.

Ngày đầu gặp em khi tôi theo ban nhạc của mình tới biểu diễn ở Học viện Âm nhạc Quốc gia nơi em theo học, em có gương mặt lai đẹp và có thần nhưng rất lạ tôi không giải thích được. Em nổi bật giữa đám đông dưới hội trường. Và tôi luôn đuổi theo em từ ngày ấy cho tới hôm nay.

Em cắn vào môi tôi tới bật máu trước khi rời khỏi giường để ra sân bay.

L biết không đến một ngày chúng ta còn chẳng nhớ lại được những chuyện thế này nữa. Mà nó sẽ trở thành một phần của chúng ta, tới mức chẳng còn biết nó từng tồn tại.

Và... Em nghĩ không điên không phải tuổi trẻ.

Còn tôi ngồi dậy, bật dàn thu âm. Cover ca khúc Secure the Galactic Perimeter của The Soronprfbs. Món quà cuối cùng tôi tặng em. Tặng cả bầu trời và niềm thương nhớ của tôi.

Đức Long