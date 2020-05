Yêu người đã có gia đình

Em nên bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu và kết thúc như thế nào, mọi chuyện cứ vậy ập đến dồn dập chẳng cách nào ứng phó...

Ngày ấy, em một mình bôn ba ra thành phố làm việc, giữa hàng vạn con người nơi đất khách, may mắn gặp được anh như đã được duyên phận sắp đặt. Anh chẳng phải mẫu người quá hoàn hảo để say đắm ngay cái nhìn đầu tiên nhưng đổi lại được sự chân thành, dịu dàng ân cần chăm sóc... Bắt đầu bằng những lời hỏi thăm quan tâm giản đơn, những câu chuyện vui cười xen kẽ chút tinh nghịch, để rồi chỉ cần nhìn thấy anh lòng lại hân hoan mỉm cười.

Chẳng biết từ khi nào em dành riêng cho anh vị trí chiếm đóng trong tim nhiều đến vậy, mỗi ngày đều mong được gần bên trò chuyện. Cứ vậy, em dần đắm chìm vào yêu thương cuồng nhiệt. Quá khứ của em đã từng chẳng mấy vẹn tròn. Những ngày ác mộng bủa vây xung quanh, em buộc chặt mình lại với những dửng dưng, thờ ơ, vô cảm với thế giới bên ngoài để tự vệ cho bản thân mình. Từng vết sẹo chìm nổi, hằn sâu trên cánh tay như minh chứng về những đau thương em đã nếm trải. Sau quãng ngày nông nổi ấy, nếu không phải là anh mà là một ai khác, có lẽ em đã chẳng thể cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa được yêu.

- "Anh nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em nữa"

Phải, quả thực sau anh chẳng còn ai bước vào thế giới của em nữa, là bởi yêu thương trao anh đã tận cùng, hay bi ai anh để lại chẳng thể nào gỡ bỏ được... Bằng những yêu thương chân thành, anh dẫn lối em trở lại với cuộc sống. Chẳng biết từ khi nào tâm tình em dần thay đổi, trở nên lạc quan, vui vẻ nhìn thế giới bằng một ánh mắt khác ấm áp hơn, thân thiện hơn, chẳng còn nữa những đau thương ngày trước.

Những tưởng mọi chuyện có thể cứ như vậy mà yên bình, nhưng lâu dần rồi cũng đến lúc phải tan vỡ. Ngày hôm ấy em nhận được cuộc gọi từ một người con gái, cuộc hẹn nhanh chóng được an bài...

Là tình thế gì đang xảy ra?

Người ấy là vợ của anh, phải, là vợ của anh chẳng hề sai lệch đi hướng nào được. Cạnh em như vừa đổ bộ cơn địa chấn, vừa dứt khoát vừa dõng dạc. Rõ ràng, bên anh đã có người con gái xinh đẹp, dịu hiền như vậy, hà cớ chi anh còn tìm đến yêu thương bay bổng bên ngoài, lừa dối mình, lừa dối em, lừa dối cả người ngày ngày đầu ấp tay gối bên anh nữa.

Em biết phải mở lời với người trước mặt em thế nào, lời xin lỗi làm sao có thể nói ra, bao nhiêu thứ tổn thương bị phản bội chỉ một câu xin lỗi đâu thể nào lành lại. Em bước đi như một thể xác trỗng rỗng. Chuyện gì mới xảy ra với tình yêu của chúng ta? Người em hết mực tin tưởng, trao đi tận lòng yêu thương đã là chồng của một người con gái khác, đã là cha của một đứa trẻ? Lòng em như vỡ vụn, từng mảnh ghép yêu thương ngọt ngào nay hoá dữ, cào xé con tim vô tội này. Mọi chuyện rối rắm như tơ vò, tình yêu của em, cuộc đời của em rồi sẽ đi về đâu, rẽ ở đoạn nào? Quá khứ của em chưa từng cảm thông cho kẻ thứ ba, vậy mà giờ đây em lại trở thành loại người mà em căm ghét nhất.

Hạnh phúc này tưởng chừng đã nắm chặt trong tay, vậy mà sau cùng em lại là kẻ xảo biện phá hoại hạnh phúc người khác. Em biết phải chấp nhận sự thật này thế nào? Phải chăng những đau thương mất mát em từng nếm trải vẫn chưa đủ, để rồi nhận thêm một lần nữa đắng cay.

Em lạc lõng giữa màn đêm tĩnh lặng, như đã chui xuống được đến tận cùng của mê cung đau thương chẳng cách nào tìm lối thoát, muốn khóc nhưng em đâu có tư cách để khóc...

Anh thương em là thật, nhưng anh đã có gia đình cũng là thật. Em cần anh nhưng gia đình của anh, người vợ, người con của anh cần anh nhiều hơn nữa. Em vẫn còn trẻ, tương lai sau này chưa biết chìm nổi nơi nào, nhưng vợ anh chỉ có một lần thanh xuân đã dành trọn bên anh rồi. Em có thể ích kỉ không muốn phải mất anh, nhưng cũng không thể nào vô tâm đến mức lấy đi anh từ tay kẻ khác. Tình cảm của anh cũng chẳng phải món đồ rẻ tiền để hai người con gái mang ra tranh giành cướp đoạt... Có lẽ rời đi là điều cần thiết nhất với em hiện tại.

Trong tình yêu, em chưa bao giờ có đủ dũng khí để đấu tranh, càng sợ một khi ở lại sẽ chẳng đủ kiên định, để có thể can tâm từ bỏ anh được, nên đành chỉ hèn yếu tìm cách chạy trốn, chạy trốn khỏi anh, khỏi những ngọt ngào anh đang cố vun vén.

Em không biết em rời đi là đúng hay sai, nhưng nếu như đã lựa chọn thì em sẽ làm được.

Cám ơn vì chúng ta đã gặp được nhau, cùng nhau sẻ chia, cùng nhau lùi lại.

Những tưởng thời gian qua đi, ở một nơi không còn sự hiện diện của anh có thể phần nào làm em nguôi ngoai đi yêu thương đã trao gửi. Vậy mà em vẫn cứ như vậy, vẫn ứ đầy trong tim những tin yêu ấy để rồi nỗi nhớ anh ngày càng chực trào.

Ở nơi phương xa em từng nhận được tin nhắn của cố nhân. Ngày em rời đi, anh điên cuồng lục tìm em như đứa trẻ thơ bị bỏ lại. Thứ lỗi cho em vì đã rời đi không lời từ biệt, để lại anh trong mớ hỗn độn. Nhưng em tin, thời gian trôi qua rồi anh cũng sẽ bỏ dần em vào lãng quên, rồi sẽ có một ngày anh nhận ra được đâu là cảm nắng nhất thời, đâu mới là chân ái thật sự...

Em đã từng đọc được ở đâu đó rằng, kẻ thứ ba có đôi khi vừa đáng trách vừa đáng thương, phải chăng điều này đúng với mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta gặp gỡ nhau đã là sai, đem lòng nhớ thương nhau lại càng sai nhiều hơn, nhưng không thể nào biết sai mà vẫn cố chấp, để rồi bị người đời chê trách.

Thật may vì ít nhất chúng ta chưa từng làm gì đi quá giới hạn. Trần đời, ai rồi cũng sẽ gặp được 1 người như vậy, người khiến mình yêu nhiều nhất, khóc đến thương tâm nhất và nhớ đến sâu sắc nhất. Có đôi khi chẳng thể ở bên nhưng chắc chắn sẽ lưu luyến cả đời. Phải chăng đời này, ngoài những cuộc gặp gỡ đôi khi là duyên nợ, đôi khi là bi thương thì đâu đó vẫn còn những "nghiệt duyên" như chúng ta. Vừa hạnh phúc, vừa đau đớn, vừa tiếc nuối nửa vời, muốn tránh cũng không thể tránh được, muốn chạy cũng không thể chạy khỏi.

Sau này, dù có đi đến đâu có gặp gỡ thêm bao nhiêu người, thì tình cảm nơi em vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày mới bắt đầu, giống như cách em rời chưa từng nói lời từ biệt.

Thanh xuân này em không thể bên anh trọn đời, nhưng ở khoảng trời bình yên nào đó, em sẽ yêu anh theo cách trọn vẹn nhất...

Giá như chúng ta gặp được nhau sớm hơn một chút, khi mà anh chưa làm chồng của người con gái khác, làm cha của một đứa trẻ thì có lẽ ta đã có được câu chuyện đẹp.

Tháng 2 phải chờ đợi 4 năm để có 29 ngày, em đã chờ 20 năm mới được gặp anh nhưng đáng tiếc lại đến chậm một bước...

Lò Thúy Nga

