Với anh, em vẫn luôn là một cô bé

Rồi bàn tay to khoẻ của Hùng ghì chặt lấy vai của tôi, một tay nâng cằm của tôi lên. Đôi mắt Hùng nheo lại vốn đã nhỏ nay còn bé hơn nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm. Gương mặt Hùng từ từ tiến sát vào mặt tôi hơn, tôi nghe rõ nhịp tim đập thình thịch của Hùng. Tôi bắt đầu hoảng sợ, dùng hết sức đẩy Hùng ra rồi bỏ chạy.

Hùng là một người bạn mới quen với tôi được vài tháng thôi. Lần đầu gặp Hùng tôi phải giật mình vì đôi mắt ấy sao giống quá. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại: "Bạn tên gì?", "Sinh nhật bạn ngày mấy?"... phải xác định đủ hết thông tin tôi mới tin vào sự trùng hợp này.

Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, đến đôi mắt ấy vậy mà cũng có bản sao sao? Chỉ là đôi mắt của một người vậy mà lại ám ảnh cuộc đời tôi đến vậy sao?

Một buổi chiều nắng nhẹ, những tia nắng đầu mùa hạ tưởng chừng sẽ rất oi bức nhưng lại rất dịu dàng, đằm thắm như thiếu nữ tuổi 15, thỉnh thoảng có vài làn gió khẽ hôn lên tóc tôi. Có phải gió đang cố an ủi tôi? Tôi đeo tai nghe rồi thơ thẩn dạo bước trên con đường dài, hai bên là hàng cây cổ thụ to rợp bóng mát. Những hàng cây già đã nhiều năm rồi nhưng vẫn luôn kiên trì đổ bóng mát che chắn cho các bạn học sinh đi về nhà mỗi trưa tan học. Con đường mà đối với tôi là đẹp nhất, vì nơi đó có hình bóng của anh.

"So as long as I live I’ll love you, will have and hold you

You look so beautiful in white"

Một khúc hát bất chợt vang lên, một bản nhạc mà tôi tưởng như mình đã lãng quên nhưng thật ra nó vẫn luôn nằm yên trong điện thoại của tôi. Một bản nhạc rất du dương, lãng mạn mà người ta thường mở trong lễ cưới nhưng với tôi sao nó lại buồn da diết đến vậy.

Đã gần 10 năm trôi qua rồi nhưng cảm giác trong tôi vẫn nguyên vẹn, tôi vẫn là cô bé năm nào, vẫn khung cảnh này, ánh nắng này và bản nhạc này. Có điều, chỉ còn lại một mình tôi.

Năm đó, vào ngày Khai giảng mà tôi háo hức nhất là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường cấp ba. Ngày mà tôi đã trở thành thiếu nữ tuổi 15, đánh dấu con đường trưởng thành của tôi.

Cứ tưởng ngày quan trọng với tôi đến thế thì tôi nhất định phải đến đúng giờ, nhưng không tôi đi trễ sát nút. Mặc dù dậy rất sớm nhưng lại mò mẫm chuẩn bị quá lâu nên tôi bị trễ chuyến xe buýt. Vừa bước chân vào cổng trường thì có một bàn tay vịn tôi lại :

- Em đi trễ, em tên gì? Học lớp nào? Để anh ghi vào sổ kỉ luật.

Tôi giật mình quay lại, khá lo sợ cũng khá khó chịu vì mới vi phạm lần đầu tiên mà không thể châm chước được sao. Nhìn ánh mắt của anh nghiêm nghị tôi lại không dám trả treo liền lắp bắp nói tên rồi bỏ chạy thật nhanh về lớp.

Khều đại đứa bạn ngồi cạnh hỏi:

- Ê mày, mấy anh Đội Trật tự đều học lớp 12 hết phải không?

Nó trả lời:

- Ừ, lên lớp 12 phải thay phiên nhau trực đó. Mà mày hỏi chi vậy? Bộ tia được anh nào rồi hả? Cẩn thận nha, mấy anh 12 trường này nổi tiếng sát gái đó.

Tôi cười trừ:

- Đâu có, hỏi cho biết thêm về trường thôi.

Miệng nói thế nhưng từ lúc nào không hay, cứ đến giờ ra chơi tôi lại đứng từ trên lầu 4 nhìn xuống sân, mải mê ngắm anh rượt đuổi theo trái bóng rổ hoặc đôi khi thì đá cầu. Tôi không hiểu sao mình trở nên như thế, ở trường thì cứ đảo mắt nhìn quanh xem anh ở đâu, về nhà thì giả vờ nhắn tin hỏi anh đủ thứ, chờ đợi anh trả lời đến mòn mỏi mà mỗi lần điện thoại báo tin nhắn của anh là tôi lại mừng húm. Buổi sáng đi học muộn bị anh bắt lại tôi hay chìm đắm vào ánh mắt của anh, đôi mắt rất đặc biệt. Tuy nhỏ xíu xiu đến nỗi mỗi lần cười là trông như hai dòng kẻ nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh tôi cảm giác như được sưởi ấm bởi những tia nắng mùa hạ vậy.

Một ngày tưởng như sẽ như những ngày bình thường khác thôi, tôi bước vào trường, cũng như thường lệ tôi lại đi học muộn.

Tôi nài nỉ, làm mặt tội nghiệp:

- Anh không thể du di cho em một lần sao?

Anh nghiêm giọng nói:

- Không được, anh phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Em sai thì phải chịu, không muốn bị ghi tên thì ráng sửa đi.

- Sao trên đời này lại có người cứng nhắc thế nhỉ?

Anh vẫn điềm tĩnh ghi tên tôi rồi nhìn tôi cười nhẹ:

- Cuối tuần này đi xem phim cùng anh nhé!

Ơ? Đây là lời mời hẹn hò sao? Tôi chưa thấy ai mời hẹn hò mà nói một câu như ra lệnh như thế, còn không thèm hỏi tôi cuối tuần có bận gì không. Vậy mà tôi cũng gật đầu cho được. Đáng ngạc nhiên hơn là trong lòng tôi không có chút gì phiền muộn về kiểu mời của anh, ngược lại còn thầm mở cờ trong bụng.

Buổi sáng hôm ấy, tôi chọn một chiếc đầm trắng đơn giản. Anh đến đón tôi đúng như đã hẹn rồi đưa tôi đi xem phim sau đó cùng nhau đi dạo công viên. Là một ngày nắng nhẹ, ánh nắng cuối xuân đầu hạ vẫn còn e ấp như thiếu nữ mới lớn. Thi thoảng có vài ngọn gió dịu dàng luồn qua tóc tôi giống như những lần anh đưa tay xoa đầu tôi vậy. Anh kéo tay tôi ngồi xuống một băng ghế đá đã được một tán cây to che chắn cẩn thận.

Anh nói:

- Cho em nghe bài hát này nè, anh thấy hợp với em hiện giờ.

Rồi anh mở điện thoại, bấm chọn bản nhạc. Khúc nhạc vang lên: "So as long as I live I’ll love you, will have and hold you. You look so beautiful in white". Là ca khúc "Beautiful in white". Đó là một bài hát rất lãng mạn mà người ta hay mở trong đám cưới. Bàn tay to ấm của anh từ từ nắm nhẹ tay tôi:

- Em làm bạn gái của anh nhé...anh...rất thích em.

Anh nhìn tôi với ánh mắt chỉ chấp nhận cái gật đầu của tôi thôi chứ không thể từ chối, ánh mắt bắt đầu sử dụng quyền lực của nó là phóng ra những tia nắng làm cho tim tôi nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Đó là lời tỏ tình đầu tiên của tôi năm 15 tuổi. Mười năm sau, tôi lại rơi vào tình cảnh như thế với Hùng - người sở hữu đôi mắt, nét mặt, nụ cười giống hệt anh. Tuy cũng có chút rung động với Hùng nhưng mỗi lần nhìn Hùng tôi không thể ngăn bộ não của tôi không nghĩ đến anh Duy. Thậm chí còn có những lần tôi gọi nhầm tên Hùng là Duy.

Hùng tỏ tình với tôi, bàn tay Hùng giữ chặt vai tôi, gương mặt Hùng từ từ đưa sát vào mặt tôi. Hùng định hôn tôi, tôi biết thế nên tôi mới dùng hết sức gạt tay Hùng thoát ra rồi bỏ chạy.

Vì tôi sợ câu chuyện này lại một lần nữa xảy ra với tôi.

Năm xưa, lúc tôi nhận lời làm bạn gái của anh Duy. Tôi nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất vì tôi đã thành công ngay ở mối tình đầu tiên này. Tôi sẽ cố gắng gìn giữ mối tình này thật lâu, sẽ cố gắng thật xứng với anh. Nhưng, đó là vốn chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.

Người ta nói "tình đầu là tình lỡ" không sai mà. Hôm đó là ngày có kết quả thi Đại học, tôi lo lắng bồn chồn chờ anh báo tin. Vậy mà khi đang ngồi trong lớp thì nhỏ bạn quay sang:

- Anh Duy đậu vào Bách Khoa rồi kìa mày.

Tôi ngớ người:

- Sao mày biết?

- Ảnh mời cả đám đi ăn mừng mà. Bộ ảnh không nói gì với mày sao?

Tôi có chút chột dạ nhưng vẫn nghĩ: "Chắc anh có lý do riêng hoặc có thể anh muốn tạo bất ngờ cho tôi, mời tôi đến bữa tiệc riêng".

Nhưng những gì tôi nhận được sau sự chờ đợi ấy là một khoảng thời gian im lặng, không có một tin nhắn.

- Chúc mừng anh đậu đại học, em rất tự hào về anh. Nhưng tại sao em lại là người biết cuối cùng?

Tôi không chờ thêm được nữa vì hình như anh không có ý định chủ động liên lạc với tôi nên tôi mới xuống nước gửi cho anh một câu hỏi mà tôi rất sợ phải nghe câu trả lời.

Trước đây, tôi đã từng lo sợ sau này khi anh ra trường để tôi lại một mình tôi sẽ như thế nào, liệu lên đại học anh có còn quan tâm đến tôi nữa không. Tôi đã từng rất sợ như vậy, sợ đến nỗi mỗi lần vẽ ra viễn cảnh đó trong đầu tôi lại không kìm được nước mắt rồi tự véo lấy mình nhắc nhở mình tỉnh lại đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Vậy mà không ngờ được lại có một ngày nỗi sợ đó lại xảy ra với tôi. Đợi thật lâu, nhìn chữ "đã xem" thật lâu thì mới thấy được tin nhắn của anh:

- Mình chia tay đi em nhé. Anh thực sự xin lỗi nhưng anh đã nghĩ kĩ rồi, em và anh không xứng, em còn trẻ con, mình đi với nhau trông như là hai anh em mà thôi. Mặc dù anh vẫn còn thích em nhưng có lẽ chúng ta phải dừng lại thôi. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, mong em đừng khóc quá nhiều. Nếu sau này có cần giúp đỡ, cứ nói anh, anh sẽ giúp em như một người anh trai".

Anh vẫn luôn mắng tôi là trẻ con, vẫn luôn nói rằng với anh tôi luôn là một cô bé. Tôi tưởng đó là lời mắng yêu chứ không nghĩ đó cũng là lý do mà mối tình đầu của tôi phải kết thúc. Anh nói anh với tôi không xứng, chỉ có thể làm anh em. Anh muốn tôi trưởng thành hơn.

Tôi không còn nhớ được tôi vượt qua cú sốc đầu đời này bằng cách nào, tôi khóc lóc hay nhắn tin xin lỗi,... nhưng tất cả đều vô ích. Rồi tôi lại khóc, hình như nếu mình khóc hết nước mắt thì sẽ không còn khóc được nữa. Và khi không còn nước mắt để rơi thì cũng là lúc tôi thấy mình trưởng thành hơn. Nhờ có anh...

Giờ đây, khi đã là cô gái tuổi 24, gần 10 năm sau khi anh bước đến cuộc đời tôi rồi anh ra đi không một lần ngoảnh đầu lại. Ít nhiều tôi đã trưởng thành hơn, đã đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả hành động của mình, đã đến lúc tôi phải sống cho bản thân tôi, đã đến lúc tôi phải vứt bỏ đi sự sợ hãi của mình.

Tôi vội nhắn tin cho Hùng:

- Cho mình xin lỗi nha, chắc là Hùng tổn thương lắm. Thật ra, mình cũng thích Hùng. Có điều cho mình xin thêm ít thời gian nữa thôi, nhé!

Xem ra tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn khi bạn dũng cảm đối diện với quá khứ, đối diện với nỗi sợ và nói ra hết lòng mình.

Cảm ơn anh đã là mối tình đầu của em, là mối tình mà em sẽ không bao giờ quên, sẽ không bao giờ em hận hay ghét anh, em vẫn sẽ giữ anh trong tim cùng những ký ức tuyệt đẹp mà chúng ta từng có.

Cảm ơn anh đã là một phần thanh xuân trong em, đã giúp em tô vẽ những trang giấy màu hồng nên thơ cho cuộc đời học sinh của em.

Cảm ơn anh đã cho em trải nghiệm những "lần đầu tiên" khó quên nhất, lời tỏ tình đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nỗi đau chia tay đầu tiên...

Cảm ơn anh đã dạy em bài học đáng giá trong cuộc sống: Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đối diện với nó.

Cảm ơn anh...về tất cả! Nhưng anh à, em nghĩ em vẫn có quyền là một cô bé. Giờ đây em vẫn là chỉ một cô bé mà thôi, có điều cô bé này không còn là của anh nữa rồi.

Nguyễn Thị Sao Khuê