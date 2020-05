Viết cho anh trai và những ký ức không tên

Đến giờ, tôi không còn nhớ được chính xác, thời điểm tôi hay lẽo đẽo theo anh trai mình là từ bao giờ. Chỉ nhớ khi tôi học cấp một, anh học cấp hai, đi học về, tôi thường đu cửa sổ lớp anh, chờ anh để được về cùng. Vẫn nhớ lúc ấy các anh chị cùng lớp anh, toàn chỉ chị Vân - bạn cùng bàn với anh, rồi trêu tôi, "Gọi chị dâu, chị dâu kìa". Chưa hiểu gì, tôi cũng cứ gọi theo "Chị dâu, chị dâu". Mỗi lần như vậy đều khiến mặt chị Vân và anh tôi thường đỏ lựng lên.

Tuy vậy, thường đi học về, anh em tôi không về nhà ngay, vì anh hay đi đá bóng cùng các bạn. Bạn anh, chả ai đèo bòng em gái theo, mỗi anh lễ mễ dẫn tôi theo. Đến buồn cười, vừa đá bóng, anh vừa phải liếc mắt trông tôi. Thỉnh thoảng anh lại mua cho tôi kem mút của chú bán kem dạo. Que kem trần, thường phần nhiều là đá, màu trắng xiên vào 1 cái que tre. Nhưng khi đó, nó thật sự là một món quà xa xỉ, mơ ước lớn mỗi ngày đối với tôi.

Tôi cũng chẳng biết anh lấy tiền ở đâu, vì nhà tôi khi đó rất nghèo, chạy ăn từng bữa, bố mẹ thường chẳng bao giờ có tiền để cho chúng tôi ăn quà, chỉ đoán có lẽ do anh nhặt nhạnh, đổi ve chai mà có. Là anh, luôn biết tự lập từ rất sớm như thế.

Lên lớp 5, tôi được vào đội tuyển học sinh giỏi toán của tỉnh, phải học tập trung ở trường Minh Tân, khá xa nhà. Bình thường mỗi sáng, mẹ đèo tôi đến trường, rồi lại đạp ngược xuống Lâu Thượng dạy học. Hôm đó, do tôi dậy muộn, mẹ nói tôi nghỉ ở nhà hôm nay vì mẹ không kịp đèo tôi đi học nữa, nếu không mẹ sẽ bị muộn dạy. Tôi rất sợ, chẳng biết phải làm gì, cứ thế gào ầm lên. Tuy nhiên, như vẫn luôn thế, cái trò ăn vạ của tôi chả bao giờ xi nhê gì với mẹ. Kệ tôi khóc, mẹ lên xe, đi mất tiêu luôn. Anh thấy thế, lẳng lặng bảo tôi: "Thôi không khóc nữa, lau nước mắt đi rồi anh đèo đi học". Tôi mừng quýnh, líu ríu chạy theo anh. Năm đó chỉ nhớ hình như anh mười sáu tuổi, học cấp ba nhưng nhỏ thó như một cậu học sinh cấp hai.

Anh gò lưng chở tôi đến trường, lên dốc nào cao, thấp cũng gò lưng đạp, không bắt tôi xuống dốc. Giữa đường thì gặp anh Sơn, bạn cùng lớp anh, đang đi ngược chiều anh em tôi. Tôi còn nhớ anh ấy giơ tay vẫy và hét ầm lên: "Ơ, Tân mày không đi học à, đi đâu đấy?". Anh chỉ cười, gật gật đầu đáp, chẳng nói gì. Lúc đấy, tôi cũng mới nghĩ ra, anh đèo tôi lên trường, xong lại đạp ngược xuống đi học, chắc chắn bị muộn, chả biết có được vào lớp không, chả biết sẽ bị phạt thế nào? Vẫn là anh, luôn vì người khác, chẳng lo gì cho mình....

Lên cấp hai, tôi lớn nhanh, quần vì thế nhanh bị cộc, mẹ nịnh tôi cố mặc, chứ quần còn tốt mà bỏ, may cái mới theo độ lớn của tôi thì nhà không đủ tiền. Nhưng tính tôi hay sĩ diện, cũng có thể do là lớp trưởng, thường phải đứng trước lớp nên xấu hổ với các bạn. Cũng do còn nhỏ, tôi cũng chưa biết nghĩ đến cảnh nhà nên tôi không chịu, cứ khóc ti tỉ, đòi mẹ may quần. Khóc hàng ngày nhưng mẹ vẫn không có tiền may quần mới cho tôi. Anh thấy vậy lại bảo tôi: "Mmặc thử quần anh xem, nếu vừa cái nào thì anh cho". Tôi mừng húm, lựa cái quần đẹp nhất anh có, chạy đi thử. Quả thực thì có dài một chút nhưng về cơ bản là vừa. Thế là tôi ngây ngô và vui vẻ chiếm luôn, chẳng kịp nghĩ sâu là anh cũng giống tôi và hai chị khác trong nhà, mỗi người chỉ có 2 cái quần để thay nhau mặc. Cho tôi một cái, anh chỉ còn có một cái để mặc cả tuần. Vẫn là anh, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

Thi đại học, tôi quyết định thi ba trường Ngoại giao, Ngoại ngữ và Hải quan với ba điểm thi xa lắc. Ở tỉnh xuống, hai anh em tôi ở nhờ nhà cô. Phương tiện đi thi là chiếc xe máy cũ anh mượn được của một anh bạn học cấp ba. Rong ruổi các con đường Hà nội, hai anh em cứ lọ mọ vừa đi vừa hỏi. Có lúc do không biết đường, gặp ngã ba, không biết nên đi thẳng hay rẽ nên anh hoặc phanh gấp hoặc rẽ không kịp xi nhan, rất hay bị người đi đường mắng: "Đi gì ngốc như không biết đường đi", anh chỉ cười hiền, lẩm nhẩm: "Ừ, thì tui không biết đường thật mà, chứ có ngốc đâu"... Tuy vậy, lúc nào anh cũng đưa tôi đến điểm thi trước giờ.

Ngày thi cuối vào Học viện Ngoại giao, điểm thi là trường cấp ba Quang Trung. Chẳng biết có phải do sáng dậy, tôi đội cả cái trần thấp của gác xép nhà cô sưng u đầu nên lú lẫn sao đó, đến điểm thi mới biết, quên sạch giấy tờ dự thi ở nhà. Anh lại hớt hải chạy về nhà lấy giấy tờ cho tôi. Hôm đó, tôi nhớ, trời oái oăm, mưa to như trút nước, anh ướt nhoẹt nhưng vẫn kịp mang giấy tờ đến trước giờ thi. Khi đó, dù anh chẳng một câu trách mắng nhưng nhìn thấy anh ướt nhẹp, tôi nhớ mình đã òa lên khóc vì thương anh. Vẫn là anh, lúc nào cũng lo cho tôi mọi điều.

Năm 2009, tôi ốm nặng. Mọi người bảo làm gì anh cũng làm, chẳng suy nghĩ đúng - sai, tốt - xấu, cốt sao có hy vọng giúp tôi khỏe lại. Khi ấy, anh và chị cả đưa tôi đi khắp các bệnh viện để khám, cứ được mách có bác sĩ giỏi về bệnh của tôi là lại đến đăng ký chữa. Và tôi nhớ, nhiều khi anh cõng tôi trên vai, đi dọc hành lang các bệnh viện. Cứ vừa đi vừa khóc.

Anh vốn là người cứng rắn, rất ít khóc, nhưng lúc đó, có thể anh thấy quá bế tắc nên sợ hãi, cứ một tay quàng tôi giữ trên lưng, một tay lặng lẽ quệt nước mắt. Có lẽ, anh chẳng dám khóc to, vì anh sợ tôi, nghe tiếng anh khóc, sẽ thêm hoảng loạn...

Thời gian đó cũng là lúc vợ anh sinh con gái đầu lòng, anh cũng chẳng dành được nhiều thời gian cho vợ con, gửi nhờ chị dâu bên ngoại và tất tả ngược xuôi cùng tôi. Là anh, lúc nào cũng hy sinh mọi điều cho tôi.

Năm 2010, tôi lấy chồng. Nhờ phúc phần, may mắn có được một người chồng và mẹ chồng rất tốt nhưng vẫn chẳng hết dựa vào anh, việc gì khó tôi lại vẫn gọi anh đầu tiên. Năm 2013, khi tôi lại gặp vấn đề về sức khỏe, vào ra bệnh viện cả tháng, lúc này đã có chồng bên cạnh nhưng người thân khác cũng vẫn chỉ là anh đều đặn hỏi thăm tôi mỗi ngày. Đến nỗi, mẹ chồng tôi cũng quen khi mỗi chiều là anh lại gọi điện hỏi han tôi. Mỗi lần như thế, tôi nhớ, bà đều bảo: "Anh Tân thật là người tình cảm quá". Tôi nghe bà nói, khẽ vâng, mỉm cười mà nước mắt lại nhòe mi. Đến bao giờ, anh mới hết những lo toan cho tôi?

Tôi nhớ, văn sĩ Bạch Lạc Mai từng viết: "Bất kể lòng dạ con người rộng rãi đến đâu, có thể thu giữ bao nhiêu câu chuyện, đến cuối cùng đều phải trả lại cho tháng năm!". Tôi thì không tin như vậy. Tôi luôn tin, dù thời gian như cát, chảy qua kẽ tay, dù mọi thứ rồi sẽ thành tro bụi nhưng những điều lưu giữ trong tim, sẽ luôn còn mãi, như chính những lát cắt ký ức không tên này của tôi với anh trai mình cũng vậy, sẽ luôn còn mãi, còn mãi, không phai.

Châu Lê Bảo Nguyên