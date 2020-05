Tôi từng là người quan trọng với một ai đó

Câu chuyện của tôi bắt đầu và kết thúc chỉ trong vỏn vẹn 5 tháng và từ đó đến nay đã là khoảng thời gian hơn hai năm nhưng chưa bao giờ tôi quên anh dù rằng thực ra giữa tôi và anh chả có một mối liên hệ nào, cũng chẳng có một thứ tình cảm nào được xác định cả.

Tôi gặp anh lần đầu khi đăng kí tham gia một khóa học tiếng Anh miễn phí. Anh không phải người Việt mà là người nước ngoài, cũng chính là thầy giáo dạy tiếng Anh của tôi. Nói về lớp học tiếng Anh này, lúc đầu tôi cũng chỉ đăng kí vu vơ chứ không có ý định học nghiêm túc, phần vì nhà tôi rất xa so với địa điểm học, phần vì tôi băn khoăn không biết dự án này có phải dự án tiếng anh miễn phí thật không hay chỉ là chiêu trò marketing của một trung tâm nào đó, nhưng sau khi được thông báo có tên trong danh sách lớp học, tôi đã quyết định tham gia buổi học đầu tiên. Tôi vẫn còn nhớ, hôm đầu đi lạc đường nên tôi đã đến muộn gần nửa tiếng, khi đến nơi tôi chỉ biết lí nhí nói "Sorry I’m late" (xin lỗi, tôi đến muộn). Đáp lại, anh cười rất thân thiện, nói "no problem" (không sao) và mời tôi vào lớp. Buổi học diễn ra vô cùng vui nhộn, anh nhiệt tình, hài hước và hướng dẫn chúng tôi phát âm rất tỉ mỉ. Điều tôi ấn tượng nhất là anh là người nước ngoài nhưng vẫn cố gắng đọc và nhớ tên tiếng Việt của tất cả mọi người trong lớp. Và không biết là tình cờ hay cố ý nhưng khi lớp học kết thúc, khi tôi đang đi về phía nhà gửi xe để lấy xe, thì tôi bắt gặp anh, đang ngồi trong quán nước đối diện, mắt hướng về phía tôi.

Tôi và anh, một thoáng mắt chạm mắt, rồi chỉ biết mỉm cười chào nhau và ra về. Sau hôm đó, cứ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, tôi đều đặn phóng xe nửa vòng thành phố để tham gia lớp học cùng các bạn và anh. Niềm vui với tôi chỉ đơn giản như vậy thôi. Cũng phải nói thêm rằng, ở thời điểm đó, tôi đã lập gia đình và có một em bé. Nhưng khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khủng hoảng trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Những cuộc cãi vã liên tục nổ ra, thậm chí đã có lần vợ chồng tôi không ở chung với nhau, và tôi bế con về quê gửi bà ngoại chăm sóc. Chính vì lẽ đó mà tôi quyết định đi học như để tìm kiếm một niềm vui sống riêng cho bản thân, để thoát khỏi sự ngột ngạt, căng thẳng trong mối quan hệ giữa tôi và chồng. Và cũng có lẽ vì thế mà lúc đó tôi rất nhạy cảm, dễ mủi lòng nên khi thấy anh, một người đàn ông nhiệt tình, ga lăng và chu đáo nên tôi đã rung động.

Tất nhiên, tôi chẳng làm gì quá giới hạn cho phép cả, chỉ là tôi luôn có cảm xúc rất lạ mỗi khi gặp anh. Và tôi không nói với ai về gia đình mình nên anh không hề biết tôi đã kết hôn. Thời gian trôi đi, tôi biết anh cũng có quan tâm tôi. Khi tôi làm rơi bút dưới chân, anh đến gần, cúi xuống nhặt hộ và đưa cho tôi. Khi tôi nghiêng ghế ngồi để nhìn bảng cho rõ hơn, thì anh tưởng tôi sắp bị ngã, vội vàng chạy lại đỡ. Cả khi làm việc nhóm, thấy tôi còn ngơ ngác chưa biết chọn nhóm nào thì anh lại kéo tôi vào để ghép nhóm với anh....Trong khi những mâu thuẫn giữa tôi và chồng ngày càng căng thẳng, thì những hành động nhẹ nhàng mà tinh tế của anh khiến tim tôi tan chảy. Anh như cái cọc cứu người chết đuối là tôi. Tôi biết mình không nên cho anh cơ hội, nên khi anh xin số điện thoại, xin facebook, tôi đều không cho, nhưng tôi lại không dám thú nhận mình là hoa đã có chủ. Tận đến khi buổi học cuối cùng sắp diễn ra, thì anh mới biết facebook nhóm của lớp, và dĩ nhiên, nhờ đó, anh tìm được facebook của tôi. Anh vô cùng ngạc nhiên khi biết tôi đã lập gia đình.

Tôi cũng kể cho anh nghe về hoàn cảnh của tôi. Từ đó trở đi, gần như ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau, anh luôn hỏi tôi có ổn không và mỗi ngày qua đi tôi đều mong chờ tới cuối tuần để được đến lớp hoc. Tôi biết mình không nên như thế này, và tôi cũng không cho phép bản thân mình làm điều gì sai trái cả, nhưng chỉ là, tôi không thể ngừng nghĩ về anh mỗi ngày. Tôi chẳng thể gọi tên thứ cảm xúc đó là gì, chỉ biết rằng tim tôi đập loạn xạ, nói năng tùm lum mỗi khi gặp anh. Buổi tối trước khi buổi học cuối cùng diễn ra, anh có nói khi tới lớp nhất định sẽ ôm hôn tôi (theo văn hóa phương Tây, bạn bè thường ôm hôn khi gặp mặt và tạm biệt nhau, anh nói nửa đùa, nửa thật nhưng tôi phần nào hiểu ý anh). Tất nhiên, chúng tôi chỉ ôm nhẹ chào tạm biệt nhau giống như tất cả các bạn khác, nhưng lúc đó trong tôi trào lên một thứ cảm giác gì đó lạ lắm. Thế là từ giờ sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa. Anh nói tháng sau anh sẽ chuyển vào Đà Nẵng sinh sống như dự định ban đầu đặt ra (anh có dự định này lâu rồi). Nước mắt tôi chỉ trực trào ra, trong một khoảnh khắc tôi tự hỏi mình, nếu như tôi có thể đến với anh thì liệu anh còn có ý định vào Đà Nẵng nữa hay không?

Và sau đó anh chuyển vào Đà Nẵng thật. Chúng tôi từ đó không liên hệ gì với nhau nữa. Tôi hiểu rằng, suy cho cùng, đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, và sẽ qua mau thôi. Ấy vậy mà vào một ngày đầu tháng 9, anh nhắn tin cho tôi nói sắp tới anh sẽ bay ra Hà Nội vì bố mẹ anh từ Ireland muốn sang thăm Việt Nam. Anh chỉ có 3 ngày ở Hà Nội để đưa bố mẹ đi thăm quan. Rồi anh hỏi muốn gặp tôi có được không? Anh nói muốn được gặp mặt tôi trước khi cùng gia đình về nước. Tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Tôi thật sự rất muốn gặp lại anh, bởi đây là cơ hội cuối cùng để tôi được nhìn lại khuôn mặt ấy, bóng hình ấy. Chỉ có thể là bây giờ hoặc không bao giờ cả. Thế nhưng, tay run run, tôi cầm điện thoại lên và nhắn với anh "Sorry, I can’t. You know, we can’t do that". (xin lỗi, tôi không thể, bạn biết điều đó mà). Hơn ai hết, tôi hiểu mình đã có chồng, có con, anh và tôi thuộc hai thế giới khác nhau, không thể nào bất chấp mà đến với nhau được, dù chỉ một lần cũng không thể.

Tôi biết anh thất vọng lắm, bởi trước khi đi, anh có tặng tôi một cuốn lưu bút có hình anh và nói anh rất nhớ tôi và chắc chắn sẽ gặp lại tôi lần nữa. Nhưng tôi thà để anh thất vọng và vẫn dành cho tôi sự tôn trọng như ban đầu còn hơn gặp lại anh để rồi sau này phải tự sỉ vả chính mình. Anh tôn trọng tôi, anh nói chúng tôi vẫn luôn là bạn bè, tôi biết, chỉ là tôi đã bỏ lỡ lần cuối được gặp anh rồi. Mọi thứ giữa tôi và anh khép lại. Mà thực ra chẳng có gì giữa tôi và anh cả, ngoài những giờ lên lớp, cùng nhau học, cùng nhau cười nói, vui vẻ và bình yên đến lạ lùng.Tạm cất anh đi vào một góc nhỏ trong tim để tiếp tục với cuộc sống nhiều bộn bề, lo toan và trách nhiệm, nhưng tôi sẽ không quên những khoảng trời về anh, với những ký ức, những ánh mắt, lời nói, hành động ấy... Bởi ít nhất thì tôi đã từng được xem là người quan trọng với một ai đó, được quan tâm, ưu ái và dành cho những điều nhỏ bé tốt đẹp nhất. Với tôi, thế là đủ.

Hong cham