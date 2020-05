Thanh xuân này bấn loạn vì ai?

Này, chàng trai, tớ thích cậu! Vì sao? Tớ không biết, tớ thích cậu một cách rất tự nhiên, điều đó như thể nên xảy ra như thế...

Lần đầu nhìn thấy cậu là vào hồi lớp 10. Tớ nhìn thấy cậu trên sân trường, đi chiếc xe đạp địa hình màu xanh nước biển, đeo tai nghe và dường như đang lẩm nhẩm theo điệu nhạc. Khuôn mặt cậu phảng phất một nét lạnh nhạt xa cách. Hình ảnh của cậu ngày ấy, không có gì đặc biệt, nhưng tớ lại thật sự bị cuốn hút, ngũ quan không quá ưu tú của cậu bỗng như bừng sáng và tự động lưu vào trong trí óc. Tớ ngày ấy, không biết cậu là ai, không chủ động tìm hiểu và cũng không có ý định tìm hiểu, chỉ đơn giản là thoáng qua một chút rung động nhẹ nhàng.

Cậu đã bao giờ nghe đến một nghịch lí gọi là "ảo giác về tần số lặp" chưa? Tức là khi phát hiện ra một thứ gì đó, thứ đó sẽ bắt đầu xuất hiện liên tục. Hình như tớ đã rơi vào nghịch lí đó mất rồi. Từ ngày nhận ra cảm giác khác lạ dành cho cậu, việc gặp cậu thoáng qua trên sân trường hay hành lang lớp học đã diễn ra với tần suất nhiều hơn, tớ đã tự huyễn hoặc đó là duyên và chìm đắm trong đó. Trước kia không gặp, là vì duyên chưa tới. Nhìn thấy cậu thường xuyên hơn, nên tớ cũng dần biết cậu là ai, tên gì và học lớp nào.

Tớ luôn muốn giữa tớ và cậu có nhiều hơn hai chữ tình bạn, đã nhiều lần tớ nghĩ mình nên chủ động một lần, vậy mà cứ vào những khoảnh khắc hồi hộp ấy, tớ lại bắt gặp cậu đang thân mật với một người con gái khác. Tớ biết bạn ấy, học cùng lớp và chơi cùng hội với cậu, cũng giỏi tiếng Anh giống cậu và nhảy đẹp. Bạn ấy - một người con gái đã ở trong thế giới của cậu, xinh đẹp và giỏi giang. Tớ không tự ti, chỉ là tớ thấy tớ quá khác với bạn ấy. Có lẽ, chỉ người như bạn ấy mới hợp với cậu?

Một ngày tớ chợt phát hiện ra, cậu là bạn thân của đứa bạn cùng bàn với tớ, nó cũng là em kết nghĩa với tớ. Tớ đã rất vui, vì có thể qua nó tìm hiểu về cậu. Tớ tâm sự với nó rằng tớ thích cậu.

Học kì hai năm lớp 11, tớ nhắn tin cho cậu làm quen với lí do là em kết nghĩa nhờ gửi cho cậu đề cương ôn tập môn Sinh. Cậu nói cậu cảm ơn, kèm theo icon cười khá dễ thương. Cách nói chuyện của cậu thật lịch sự, tớ rất thích. Ngày hôm sau đi thi, lúc về tớ gặp cậu trên sân trường. Cậu đang đi ngược lại về phía tớ. Tớ rất bối rối, không biết nên chào cậu hay không, vì chúng mình thật sự mới quen thôi, chào thì cảm thấy không đủ thân mật, mà không chào lại thấy vô duyên quá. Bên cạnh cậu cũng là cô bạn ấy. Nhưng khi nhìn thấy tớ cậu đã cười, nụ cười của cậu thật ấm áp. Cậu hỏi "Bạn làm bài được không?", tớ ngại ngùng cười bảo "Cũng được". Chỉ thế thôi, đối đáp hai câu, chúng mình lại lướt qua nhau.

Từ ngày ấy, tớ chủ động nhắn tin cho cậu nhiều hơn, nhưng khác với nụ cười ấm áp ngoài đời, giữa chúng mình là tình trạng tớ hỏi một câu cậu trả lời một câu, một câu trả lời chờ đợi mấy tiếng. Cậu không thích nói chuyện với tớ đúng không? Cho dù cậu biết là tớ thích cậu, cậu cũng không nguyện ý mở lòng.

Tớ tự nhận là người cởi mở, khéo nói chuyện. Bình thường nói chuyện với người lạ cũng có thể nói chuyện mãi không dứt, vậy mà với cậu, lần đầu thấy bản thân nhạt nhẽo, không biết hỏi gì ngoài những câu như "Cậu ăn cơm chưa?", "Cậu đang học à?", "Cậu đang làm gì?", và "Chúc cậu ngủ ngon" mỗi khi cậu chuẩn bị ngủ...

Tớ ghét những kẻ phiền phức và tớ đã ghét chính mình vì làm phiền cậu.

Tớ tự nhủ sẽ không thích cậu nữa, sẽ tập trung học, năm nay thi đại học rồi. Thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ, trong đó có cả tình cảm dành cho cậu. Chỉ là không ngờ không quên được, cảm giác về thứ cảm xúc đó càng sâu đậm thêm. Tớ "hóng" những tin về cậu, muốn biết từng tin về cậu và tớ luôn an lòng khi biết cậu vẫn chưa thích ai cả.

Có lần lớp cậu có trận đá bóng, cậu cũng là một cầu thủ trong đó. Tớ cũng đi xem vì hôm ấy lớp tớ cũng có trận đấu. Tớ không thích bóng đá nhưng đã dõi theo từng bước chân của cậu. Ngày ấy trời đẹp lắm, nhưng là một ngày tồi tệ với cậu. Đội lớp cậu thua, cậu khóc, tớ rất muốn lại gần an ủi cậu, mà chẳng có tư cách gì. Chỉ biết nhìn xa xa, bạn bè cậu ùa vào an ủi cậu và đồng đội. Rồi hôm sau đi học, em gái kết nghĩa nói với tớ rằng cậu buồn lắm. Tớ im lặng nghe, lòng tự nhủ "Mạnh mẽ lên nào".

Sắp đến giáng sinh rồi, tớ háo hức lắm, vì giáng sinh năm 18 tuổi này, tớ sẽ làm một chuyện liều lĩnh. Tớ không muốn tiếc nuối điều gì cả ở năm tháng cấp ba xinh đẹp này. Tớ chuẩn bị quà cho cậu. Tỉ mỉ ra quán lưu niệm chọn một kim tự tháp xinh đẹp làm bằng thủy tinh, bên trong là tháp Eiffel trắng lấp lánh giữa những hạt óng ánh long lanh màu vàng. Lắc nhẹ một chút, cậu sẽ chứng kiến cả một bầu trời vàng rực, chậm rãi mà ấm áp.

Tớ đã nghĩ, có lẽ trước kia quá vội vã. Cậu làm sao có thể thích ngay một người mà cậu không hiểu gì và ít tiếp xúc chứ. Nên tớ sẽ bắt đầu theo đuổi cậu, với tư cách trước hết là một người bạn. Tớ cắt và viết trong đó tám mẩu giấy nhỏ: "Chúc mừng giáng sinh!", "Cậu thích món quà này chứ?", "Rất mong cậu sẽ mỉm cười khi nhìn thấy món quà này", "Cậu đoán ra tớ là ai không?", "Nếu không đoán ra cũng không cần thắc mắc, trân trọng món quà này là món quà tuyệt vời nhất rồi", "Nếu cậu biết tớ là ai và không ngại phiền, hãy liên lạc với tớ, chúng mình chính thức là bạn nhé", "Tớ là fan hâm mộ của cậu". Trẻ con nhỉ? Không ngờ tớ có thể làm được những việc như vậy, nhưng không hối hận đâu, vì tớ nhớ mãi, cảm giác khi đi chọn và chuẩn bị quà cho cậu, tớ đã cười rất vui vẻ, cảm giác hồi hộp lo lắng vì sợ bị từ chối những cũng rất mong chờ cậu sẽ đồng ý làm bạn.

Ngày giáng sinh đến, tớ chờ cậu ở ngoài cổng trường. Ấy vậy mà tớ lại không đủ can đảm trực tiếp tặng quà cậu, người đưa quà là nhỏ bạn thân. Nó bảo cậu đã cười tươi khi nhận quà. Tớ thở phào nhẹ nhõm, cậu đã nhận rồi. Và tớ bắt đầu rối bởi chính mớ cảm xúc lộn xộn của mình. Liệu cậu có nhận ra chủ nhân món quà là tớ không? Tớ thật sự muốn theo đuổi cậu mà, bắt đầu từ vị trí một người bạn, liệu cậu có cho tớ cơ hội không?

Tớ chờ tin nhắn cậu cả ngày giáng sinh ấy. Tin nhắn đến, nhưng không là của cậu. Tớ có dự cảm không hay ho lắm.

Hôm sau, lúc tan trường, tự nhiên tớ thấy em kết nghĩa kéo tớ vào góc kín. Rồi lôi ra hộp quà mà tớ đã tặng cậu, nó buồn buồn nói "Cậu ấy gửi lời xin lỗi chị, cậu ấy không thể nhận món quà này". Tôi cười cười, cất hộp quà vào cặp và đi về. Trống rỗng, tức giận, xấu hổ, buồn, thất vọng. Lần đầu tiên tớ nghĩ, sao tớ thất bại thế nhỉ? Tại sao cậu không thích tớ thì thôi, ngay cả cơ hội làm bạn cậu cũng không cho? Cậu ác thật đấy! Tớ và cậu đã không cùng thế giới thì thôi, được rồi tớ chấp nhận. Nhưng tại sao ngay cả khi tớ nỗ lực cậu cũng kiên quyết không cho chạm vào thế giới cậu, dù chỉ là một chút?

Về nhà mở hộp quà ra, cảm giác hồi hộp mong chờ bay biến, chỉ buồn, rất buồn, thất vọng nữa chứ. Nhìn kim tự tháp nằm đổ về một bên giữa những viên xốp nhỏ trắng xoá, đến những hạt óng ánh cũng không buồn chuyển động. Tớ tìm được tám mẩu giấy trong hộp, có lẽ cậu đã đọc rồi. Vậy còn mẩu giấy số tám thì sao? Nhìn vào đáy kim tự tháp, ừ cậu quả nhiên chưa đọc được nó. Nó là dành cho cậu khi cậu và tớ đã là bạn tốt, hoặc có thể không là gì cả, nhưng một ngày nào đó vô tình cậu đọc được nó, sẽ lại nhớ đã từng có người thích cậu nhiều đến thế, ngốc nghếch tặng quà như vậy. Tớ tưởng tượng ra đủ hoàn cảnh cậu đọc được mẩu giấy này, duy chỉ không ngờ nó mãi mãi không được cậu biết đến.

Dưới đáy kim tự tháp. Là những dòng chữ tớ viết bằng cả tấm lòng chân thành nhất, là lời bày tỏ duy nhất trong suốt 18 năm đầu đời, để dành cho người con trai tớ thật lòng rung động, thích đến mức liều lĩnh "I just want to be honest! I like you! So much!" (Tớ chỉ muốn thú nhận! Tớ thích cậu! Rất nhiều!)

Tớ thật sự không còn làm phiền cậu nữa. Có lẽ là không đủ thích cậu, nên không thể như những nữ chính trong ngôn tình, có thể buông xuống tất cả theo đuổi cậu. Tớ không thể! Bây giờ là thế, sau này cũng vậy.

Có người hỏi tớ rằng "Có hối hận vì thích cậu không?". Tớ chưa bao giờ hối hận cả. Dù chỉ một chút cũng chưa từng.

Lạ lùng như thế, nhưng cảm ơn cậu nhiều lắm, vì có cậu mà thanh xuân của tớ tuy rằng không trọn vẹn nhưng thêm phần sắc màu xinh đẹp.

Tự hỏi lòng, thanh xuân này bấn loạn vì ai?

Là vì cậu!

Nguyễn Thanh Thảo