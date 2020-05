Sống như một bông hoa dại

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là một người con gái nhỏ nhắn, không quá xinh xắn, song lúc nào cũng nhiệt tình với tất cả mọi người và trên môi thì luôn nở một nụ cười hồn nhiên, tươi tắn.

Đêm trước khi diễn ra trại hè, chị dẫn nhóm tình nguyện viên chúng tôi đi dạo một vòng thành phố Long Xuyên, ghé đường Lê Lợi ăn chè thốt nốt - món ăn vặt đứng đầu trong danh sách yêu thích của chị.

Chị chia sẻ, đến An Giang hồi năm 2010, khi mà người dân còn rất xa lạ với "người ngoải". Chất giọng Nghệ An của chị khiến bọn trẻ con nơi đây vừa tò mò vừa gây thích thú. Bằng chiếc xe đạp, chị đã rong ruổi khắp thành phố bé xinh, cũng như di chuyển sang cả những thành phố khác, tỉnh khác. Với chị, người An Giang hồn hậu như cây cỏ. Họ sẵn sàng chia sẻ hết những thứ ngon nhất cuối cùng, mà không đòi hỏi bất kỳ đền đáp nào. Theo một cách rất tự nhiên, họ đã trở thành người nhà, là anh chị em và là thanh xuân của chị. Khi chị bảo An Giang giống như ngôi nhà thứ hai và đã hóa thân thành một phần trái tim chị, tôi nghe giọng chị run run và đôi mắt toát lên niềm hạnh phúc lẫn tự hào.

Do lần đầu tham gia chương trình tình nguyện quy mô khá lớn, nên tôi có nhiều bỡ ngỡ và sai sót. Bởi vậy, tôi được chị hỗ trợ và động viên rất nhiều. Tôi nhớ mãi kỷ niệm về lần xảy ra mâu thuẫn với người đồng đội của mình chỉ vì khác biệt quan điểm. Chúng tôi thậm chí không muốn trao đổi với nhau nữa, khiến cho hoạt động giao lưu và tinh thần của các em trại sinh cũng bị ảnh hưởng không ít. Khi quan sát được tình trạng ấy, chị đã hẹn gặp chúng tôi để trao đổi.

- "Chị muốn hỏi, các em đến với trại hè là vì điều gì nhất?"

- "Em mong muốn được hỗ trợ các em trại sinh vui chơi và học tập, thu nhặt được nhiều điều bổ ích sau kỳ nghỉ hè", tôi đáp lời chị.

- "Thực ra, các em đang vướng phải một rắc rối lớn của tuổi trẻ. Đó là chỉ đang phục vụ cho cái tôi của chính mình mà thôi"

Ánh mắt chị hướng thẳng về phía chúng tôi. Rồi chị đặt bàn tay của chúng tôi lên nhau. Chị bắt đầu kể về hành trình chị trở thành người hoạt động vì cộng đồng, cũng như những khó khăn và bài học mà chị đã trải qua trên con đường đó. Cuộc nói chuyện với chị giống như cơn mưa tưới mát hai tâm hồn non nớt, khiến mọi thứ đều trở nên sáng rõ. Tôi học được cách thấu cảm với con người và mọi thứ xung quanh.

Tôi được biết, trong gần tám năm gắn bó với mảnh đất An Giang, chị đã tận tâm cống hiến lâu dài cho tổ chức Vòng Tay Thái Bình - tổ chức phi chính phủ của Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực phòng chống mua bán người. Ở tổ chức này, chị đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như điều phối viên, chuyên gia tư vấn chương trình phòng chống mua bán người trong chuỗi cung ứng; hỗ trợ chương trình học bổng của tổ chức trong ngày hội phụ huyn, học sinh; hoạt động thăm hộ, điều phối trại hè kỹ năng cho hơn 700 nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn; điều phối viên chương trình nâng cao năng lực cho những người làm công tác xã hội tại Việt Nam...

Ẩn đằng sau vẻ mảnh mai của người phụ nữ ấy là một ý chí thép với khối lượng công việc đồ sộ, cùng tinh thần tươi trẻ, lạc quan. Có lần, trên chuyến xe công tác liên tỉnh, chị mệt lử người và đã ngủ gục trên vai tôi. Ấy vậy mà, sau khi thức dậy, chị lại làm việc một cách đầy hào hứng. Dường như đối với chị, sự mệt mỏi và áp lực chỉ đơn thuần là dấu hiệu cơ thể cần nghỉ ngơi, chứ không phải lý do để bỏ cuộc.

Đến năm 2018, chị quyết định rời Vòng Tay Thái Bình để bắt đầu một hành trình mới. Chị trở lại quê nhà Nghệ An, ra Hà Nội, rồi lên Tây Bắc... Vị trí công việc đã có nhiều đổi khác, song sứ mệnh của chị vẫn không thay đổi. Chị vẫn miệt mài thực hiện các dự án hướng đến phụ nữ và trẻ em - các đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, cũng như tiếp tục công việc về phòng chống mua bán người. Hiện tại, chị là cán bộ dự án Đấu tranh chống nô lệ thời hiện đại (TMSV), một dự án do Bộ Nội vụ Anh tài trợ thực hiện tại năm tỉnh điểm nóng về di cư sang Anh là Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Khi hay tin chị nghỉ việc, tôi đã vô cùng tiếc nuối. Thế nhưng, cuộc trò chuyện trên facebook với chị đã giúp tôi mở mang thế giới quan và trưởng thành thêm một chút. Chị tâm sự rằng, khi đang làm công việc mình yêu thích, vì quá bận rộn nên bản thân không có nhiều thời gian để giao lưu mạng lưới hay học thêm các kỹ năng mới, cũng như tự vấn mình. Trong khi đó, xã hội luôn thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi mỗi cá nhân phải tinh, nhạy để thích ứng. Ở thời điểm ấy, chị thấy bản thân thiếu các tố chất cần thiết để phát triển chương trình hay hơn. Cho nên, chị đã lựa chọn dừng lại để tái tạo chính mình.

Chị đến Iran để tìm hiểu về động lực di cư và cách con người ứng phó với những nguy cơ khi di cư. Chị sang Mỹ học hỏi và chia sẻ về phòng chống mua bán người. Trong thâm tâm, chị luôn dặn bản thân phải phấn đấu tốt hơn mỗi ngày, từ đó có thể tự tin trao đổi với đối tác và truyền cảm hứng đến các bạn tình nguyện viên.

Tôi chợt nhận ra, đôi khi hai từ "ổn định" và "gắn bó" chưa hẳn đã mang ý nghĩa tích cực. Đến một giai đoạn nào đó, vì đam mê và dấn thân, chúng ta cần can đảm bứt ra khỏi vùng an toàn của mình và viết lên những câu chuyện mới. Dẫu biết trước sẽ có nhiều chông gai hơn, song điều đó mới thực sự giúp ta trở nên tươi mới và thú vị.

Với công việc của chị, việc nhìn nhận về mặt giá trị rất quan trọng. Chị nặng lòng với hình ảnh "phận người rơm" của người Việt ở nước ngoài. Người dân, mặc dù có hiểu biết nhưng vẫn chọn canh bạc đầy may rủi. Bởi vậy, từng chút một, chị đã cùng đồng nghiệp và đối tác học cách hiểu nhau, suy nghĩ về những điều có thể làm một cách sâu sắc hơn, nhằm khơi dậy những đức tính quý báu về hiếu học, thông minh, lòng yêu nước và tự hào về dân tộc của mọi người. Đồng thời, giúp người dân nhìn lại hành trình di cư của mình, để mỗi cuộc đi của họ là cuộc đi được chuẩn bị dựa trên lý trí, mang lại các giá trị kinh tế và xã hội cho quê hương. Chị củng cố cho tôi một niềm tin rằng, mọi công việc đều có ý nghĩa riêng. Và để thực sự sống, chúng ta cần cảm thấy hạnh phúc với công việc mình đang làm và biết chia sẻ các giá trị đến mọi người.

Đã ba năm rồi, tôi và chị chưa có dịp gặp lại. Tôi đã tốt nghiệp Đại học và đang theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học của riêng mình. Mặc dù hướng đi giữa tôi và chị là khác nhau, nhưng chúng tôi lại vô cùng hòa hợp về giá trị sống. Bài viết này không hẳn chỉ là một bài dự thi. Nó còn là lời cảm ơn tôi muốn gửi đến chị, cảm ơn vì đã kết nối với nhau giữa năm tháng thanh xuân tươi đẹp này.

Chị tên Hoa, không phải vì chị xinh đẹp và lộng lẫy. Mà là vì chị bình dị và sống hết mình như một bông hoa dại kiêu hãnh nhất.

Quách Minh Vinh