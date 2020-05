Quân phục xanh và chiếc khăn quàng đỏ năm ấy

- "Tớ không có em trai, ước gì có một đứa em thì vui biết bao nhỉ?"

- "Vậy thì... Tớ sẽ là em trai của cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu"

Ai trong tất cả chúng ta cũng đều có một thời để nhớ như thế. Muốn yêu cứ yêu. Muốn điên cuồng cứ điên cuồng. Muốn nỗ lực theo đuổi cứ nỗ lực theo đuổi. Đôi khi ngoảnh đầu nhìn lại có những người tưởng chừng như không thể quên lại dần phai nhạt theo năm tháng, lại có những mối quan hệ dù không thể gọi tên nhưng khiến ta có thể mất cả một đời để nhớ.

Lúc đó, niềm vui vỡ òa trong tâm trí tôi, mà không hề biết rằng có một ngày cậu ấy sẽ rời bỏ tôi và đi bảo vệ Tổ quốc...

Hồi nhỏ thật sự là chưa biết suy nghĩ gì, tôi rất hay khóc. Gặp một cơn mưa to không về được đến nhà là có thể chạy ngay núp trước mái hiên của một người xa lạ mà khóc thật to. Những giọt nước mắt rơi khi ấy đại diện cho nỗi sợ vu vơ của một thời con nít, cho sự ỷ lại rằng chỉ cần khóc là có người đến bên cạnh dỗ dành, đưa tôi vượt qua màn mưa tăm tối để về nhà, giúp tôi ra khỏi những khó khăn mà khi sợ hãi không dám đối mặt. Nhưng cậu ấy nói với tôi rằng, tôi đã thành người lớn rồi, phải mạnh mẽ hơn, đẩy bản thân luôn tiến về phía trước và đừng bao giờ trông chờ vào một ai.

Có như thế đến một ngày nếu cậu ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa thì cậu ấy cũng yên tâm về con bé hay bị người khác bắt nạt là tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy buồn cười lắm, một thằng nhóc 16 tuổi chỉ cao ngang người tôi mà có thể dạy tôi như thế nào là mạnh mẽ, như thế nào là trưởng thành ư? Ai có thể bắt nạt tôi chứ, chỉ có cậu ta là suốt ngày bày trò phá phách tôi thôi.

Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là khi cậu bị phạt đứng trước cột cờ, vì tội hôm nào cũng đi học trễ và đánh nhau với các anh khóa trên. Lúc đó, trong con mắt của mọi người cậu ta được coi là học sinh cá biệt. Nhưng đối với tôi, tôi chưa từng thấy một học sinh cá biệt nào hay ẩu đả đánh nhau, hay đi học trễ lại có thể quàng chiếc khăn đỏ ngay ngắn đến như vậy. Dù cho quần áo cậu ta không chỉnh tề và bên má còn lưu lại vết bầm thật lớn, nhưng chiếc khăn đỏ ấy vẫn nghiêm chỉnh, chói mắt đến lạ. Vậy là, lần đầu tiên tôi chủ động chờ một học sinh cá biệt sau khi tan học, mỉm cười và nói chuyện với cậu ta, bỏ qua những con mắt tò mò thậm chí là đùa giỡn của chúng bạn. Và cũng từ đó, quãng đường đến trường của tôi không còn cô đơn nữa, vì đã có thêm một người.

Sau này tôi mới biết lý do cậu lại đánh nhau với các anh lớp lớn như vậy, do bọn họ hay đi trêu ghẹo những em gái lớp dưới như chúng tôi khiến cậu ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu ấy nói, là con trai phải biết bảo vệ những người yếu đuối hơn mình.

Tôi cũng từng hỏi lý do tại sao cậu ấy hay đi học muộn như vậy nhưng cậu đã né tránh không trả lời. Mãi sau này tôi mới biết, hằng ngày cậu phải phụ giúp mẹ chở hoa quả đến chợ, sau đó mới quay lại trường học. Khi tôi hỏi cậu tại sao khăn quàng đỏ của cậu lúc nào cũng được quàng nghiêm chỉnh như vậy, cậu chạm tay lên chiếc khăn và nhìn tôi "Bố của tớ là bộ đội biên phòng đã mất trong một lần làm nhiệm vụ, mẹ nói khăn quàng đỏ là màu máu của bố, của những người lính đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Vì thế phải biết trân trọng nó và sau này tớ nhất định sẽ trở thành một người như ông".

Con đường về nhà tôi băng qua một cánh đồng lúa, mỗi gió thổi lại mang theo mùi hương lúa chín lan tỏa khắp không gian. Tôi không còn nhớ vẻ mặt cậu ấy lúc đó chỉ duy có đôi mắt đen sáng bừng lên như ánh sao trên trời kia khi nói về bố của mình, về niềm tự hào mà cậu hằng ấp ủ quẩn quanh là hương thơm thanh khiết nhẹ nhàng của đồng nội khiến tôi không thể nào quên được.

Chúng tôi cùng nhau trải qua những năm tháng học trò vui vẻ, hồn nhiên. Cậu ấy hay bày trò chọc tôi cười, dạy tôi trèo cây, câu cá, đưa tôi về mỗi khi lớp học thêm tan vào tối muộn, thậm chí tiếp tục đánh lộn với mấy thằng con trai trong xóm mỗi khi tôi bị chúng trêu trọc. Còn tôi, từng khoảnh khắc được ở bên cậu khiến tôi cảm thấy an yên đến lạ. Bức tranh về thời niên thiếu mà hai chúng tôi cùng nhau vẽ nên phảng phất vẻ dịu dàng đến mơ hồ, nhưng lại dai dẳng không thể nào phai. Và chúng tôi đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau thi đỗ vào ngôi trường cấp 3 mơ ước.

Nhưng rồi lời hứa đó cuối cùng chỉ có mình tôi là người thực hiện. Những tháng ngày học tập căng thẳng, trải qua bao áp lực và chưa kịp vui sướng khi nguyện vọng được hoàn thành, tôi lạc lõng nhận ra cậu ấy đã không còn bên cạnh mình nữa. Người con trai ấy đã để lại một mình tôi bước tiếp trên con đường mà cả hai từng tưởng tượng còn cậu ấy đi đến một vùng đất mới, xa xôi, không hẹn ngày trở về. Một dòng tin nhắn vội, cậu nói đang trên đường vào Nam, mẹ của cậu tìm được một bến đỗ mới, nơi đó cậu có thể có điều kiện tốt hơn để được học tập trở thành một quân nhân thật sự và cậu sẽ chạm được đến ước mơ của mình. Hơn 1000km, chúng tôi xa nhau, cậu đi để bảo vệ Tổ quốc của mình còn tôi ở lại để bảo vệ kỷ niệm nhỏ bé của chúng tôi...

Tôi từng đọc một câu nói rằng, tình cảm thời niên thiếu có người coi đó là một giấc mơ, nhưng lại có người sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời. Tôi không biết liệu có phải tôi đang chờ đợi người đó, hay chỉ đơn thuần là tìm kiếm những cảm xúc, những rung động một thời đã từng trải qua, thứ tình cảm mà trong cuộc sống xô bồ của hiện tại tôi không thể nào tìm lại được.

Tôi cũng không dám hứa hẹn đến hai chữ "cả đời", bởi tôi biết rằng đối với bất kỳ ai khi theo đuổi một điều gì đó dù là sự nghiệp hay tình cảm cũng cần nỗ lực, cần dũng khí để vượt qua thử thách, định kiến, cám dỗ và đôi khi phải biết chấp nhận buông bỏ. Điều này thật sự khó khăn biết chừng nào! Nhưng tôi tin rằng trong ký ức thanh xuân của mình đã có hình bóng của người đó, những tình cảm dành cho người ấy xuất phát từ cảm xúc chân thành nhất của bản thân, thì sẽ không còn gì tiếc nuối hay hối hận, không có gì là đáng giá hay không. Bởi lẽ, ít nhất ta cũng được sống trong khát khao, mơ ước, trong những đấu tranh hay dư vị của tình yêu đầu đời để mỗi khi nhớ lại có thể cảm nhận được niềm vui và sự bình yên trong tâm hồn.

Tôi cảm thấy may mắn vì đã đi được hết những cung bậc của tuổi thanh xuân, có một người không thể quên, có những tháng ngày với trái tim nồng nhiệt và còn có cả một tương lai phía trước.

Nếu định mệnh có thể cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, tớ mong rằng có thể mỉm cười chào cậu, như cái ngày đầu tiên có một con nhóc đứng dưới nắng chiều chờ đợi cậu bé với chiếc khăn quàng đỏ thắm!

Nguyễn Thu Thủy

"The unforgettable one - Người không thể quên" do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí iOne.net cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) phối hợp tổ chức, thông qua hình thức bình chọn trực tuyến và đánh giá của ban giám khảo. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi tham gia.

Bài dự thi xuất sắc do giám khảo quyết định sẽ nhận giải thưởng 15 triệu đồng. Bài thi được yêu thích nhất do độc giả bình chọn sẽ nhận giải thưởng 8 triệu đồng. Ngoài ra, 12 bài thi vào chung khảo nhận nhuận bút 1 triệu đồng mỗi bài.

Ban tổ chức nhận bài thi từ nay đến hết ngày 16/5 tại địa chỉ ione.net/nguoi-khong-the-quen. Vòng chung khảo diễn ra từ 28/5 đến 31/5. Xem chi tiết tại đây.