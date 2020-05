Năm lớp ba, tôi bị mẹ la "Mẹ lượm con trước nhà bảo sanh cô Năm. Con đâu giống ai trong nhà! Khóc suốt ngày, lớn rồi!". Tôi ngồi khóc ấm ức sau hè cho đến khi bóng đêm xuống dần. Mẹ cũng không gọi tôi vào nhà. Tôi nghĩ mình phải ra đi, nhưng đi đâu? Đi bộ từ quận tám ra quận mười tìm dì Tư (em ruột của mẹ) để hỏi sự thật.

- Sao bạn mít ướt quá vậy? Còn định bỏ nhà ra đi nữa hả?

Giật mình, tôi nhìn sang trái. Một cô bé cao bằng tôi, tóc bôm-bê như tôi, nhưng đôi mắt to kiên nghị, điềm tĩnh. Bỗng dưng tôi kể hết mọi việc cho cô bạn vừa thấy. Bạn hỏi khẽ "Bạn tin lời mẹ bạn không? Mẹ bạn một mình vừa đi làm vừa lo năm anh em bạn, ba lại đi làm xa. Mẹ bạn thật sự mệt mỏi lắm. Chuyện gì bạn cũng khóc, khóc rất dai, ai mà chịu nổi, mẹ bạn lỡ lời đó...".

Tôi lặng thinh suy nghĩ, hối hận vô cùng, chạy vội vô nhà. Nhưng chạy vài bước, tôi quay lại hỏi "Bạn tên gì? Học lớp mấy?". Thì ra cô bạn cùng tên, cùng lớp với tôi, tôi gọi cô bạn là Nường.

Câu nói của Nường khiến mẹ trở thành người phụ nữ duy nhất "cao cao tại thượng" suốt cuộc đời tôi.

Những năm cấp hai, tôi luôn đứng top 5, dù học vẹt. Thấy tôi lo lắng trước buổi học tập làm văn, Nường cười bảo, nếu cô cho tả một đồ vật, tôi có thể chọn món đồ rất yêu thích mà đã bị mất, hoặc một món quà mơ ước thấy trong thương xá.

- Mình có thể tả con chó bông đồ chơi bị mất mà mình tiếc hoài

- Bạn viết thêm sự tiếc nuối của bạn, tại sao vậy?

- Đó là của dì Út tặng mình, dì chơi với mình như bạn, dì làm thơ và chỉ mình cách làm thơ lục bát

- Đó, viết như là bạn sống, bạn cảm nhận

Bài luận đó tôi đạt tám điểm rưỡi. Từ bài luận đó, tôi đi con đường riêng của mình - chân thật, giàu cảm

xúc, giàu sáng tạo.

Tôi vào được đại học Sư Phạm với bao ngổn ngang, tự hỏi hoài một câu "Nếu mình đi học ngành sáng tác ở Nhạc viện thì sao?". Vì mẹ muốn tôi vào sư phạm hơn là vào nhạc viện "Học bài thì ít, về nhà ôm cây đàn ghi-ta tập luyện thì nhiều. Học bài kêu mệt, mà gảy đàn suốt đêm thâu".

Rồi Nường tặng tôi quyển "Trái tim tôi đang hiến dâng cho trẻ của Xu-khôm-lin-xki, nhà giáo dục người Nga. Tôi đọc suốt đêm dưới ngọn đèn dầu. Khi mặt trời lên ở rặng cây, có một con người khác ở trong tôi, là người thầy. Người thầy biết rằng "Ta sinh ra không phải tan biến như cát, mà để in dấu vào tâm hồn

người khác, in dấu ấn tốt đẹp nhất vào tâm hồn trẻ thơ". Có giọt nước mắt trên trang sách. Tạ ơn Nường.

Ba mươi tuổi, đang đi dạy xa nhà, đổ vỡ mối tình, nếu muốn xin trở lại Sài Gòn, tôi phải xin nghỉ việc, ra khỏi ngành. Rồi tôi đổ bệnh, suy sụp tinh thần và sức khoẻ. Khi ra khỏi bệnh viện, tôi dằn vặt mình ngàn lần "Ta đã làm chi đời ta?". Tôi không thể trở về nhà khóc nhè với mẹ như ngày xưa được nữa. Tôi bơ vơ đơn độc giữa xứ người. Và rồi quyết định từ bỏ cuộc sống đầy mệt mỏi này.

Đứng nhìn dòng nước cuồn cuộn dưới chân trong ánh chiều tà, tôi muốn nhìn thêm lần nữa hai hàng lau lách rung buồn...

- Bạn định từ bỏ nữa hả?

Nường đứng bên trái tôi, cũng tì hai cùi chỏ lên thành cầu, dùng hai bàn tay ôm lấy hai má.

- Trời ơi, mình cũng vừa nghĩ đến bạn

- Vì sao bạn muốn làm hành trình một chiều vậy?

- Mình... mình không thể trở về nhà gặp ba mẹ, gặp anh em với tình trạng này

- Và cả những người đã theo đuổi bạn nữa?

- Ừ... có... mình... mình học giỏi, năng động, được nhiều người yêu thích Và rồi từ chối tất cả để ra đi... để như vầy.

- Và vì bạn tự kiêu quá, bạn không chấp nhận cho người khác thấy bạn thất bại. Thất bại có là gì chứ? Chỉ là những ngày hôm nay, còn rất dài những ngày mai mà. Vì sao bạn yêu anh ấy?

- Lúc nào mình cũng thấy mình bùng cháy, có cái gì đó chông chênh trong lòng... Anh ấy trầm tĩnh như đất, cho mình tựa vào.

- Ngoài việc hai bạn bù đắp cho nhau về tính cách, mình thấy hầu như hai bạn không có gì phù hợp.

- Ừ đúng rồi. Từ cách sống, cách suy nghĩ, từ những nỗi đam mê, lòng yêu nghề... ôi sao mâu thuẫn nhiều vậy?! ... ...

- Bạn đã cháy hết mình cho người không hợp với bạn. Bạn chỉ còn tro than, hay còn một mẩu nhỏ.

- Không, dù chỉ còn một mẩu nhỏ, mình sẽ lại bùng cháy tiếp

- Đúng rồi, mình muốn nghe bạn nói câu này "Làm sao bạn có thể bỏ đi một tạo vật quý báu mà cha mẹ đã khổ công tạo dựng".

Tôi khóc trên vai Nường, khóc thật lâu khi bóng đêm kéo về. Đàn chim sẻ chao chác trên tàng cây đang tỏa hương thơm của một ngày mùa thu...

Nường luôn ở bên tôi. Thông minh, sâu sắc, đầy cảm thông. Tôi như người xiếc đi dây trên thế gian vô thường này và luôn có Nường. Nường là người không thể quên, không thể không có, không thể không quý trọng yêu thương, là phần tâm linh của tôi cùng đi với tôi, giúp tôi sống, yêu thương, đau khổ, hạnh phúc cho đến cuối đời này.

Hạ Du

"The unforgettable one - Người không thể quên" do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí iOne.net cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) phối hợp tổ chức, thông qua hình thức bình chọn trực tuyến và đánh giá của ban giám khảo. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi tham gia.

Bài dự thi xuất sắc do giám khảo quyết định sẽ nhận giải thưởng 15 triệu đồng. Bài thi được yêu thích nhất do độc giả bình chọn sẽ nhận giải thưởng 8 triệu đồng. Ngoài ra, 12 bài thi vào chung khảo nhận nhuận bút 1 triệu đồng mỗi bài.

Ban tổ chức nhận bài thi từ nay đến hết ngày 16/5 tại địa chỉ ione.net/nguoi-khong-the-quen. Vòng chung khảo diễn ra từ 28/5 đến 31/5. Xem chi tiết tại đây.