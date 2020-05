Nothing compares to you... Không gì có thể sánh bằng anh...

Lần đầu tiên em nghe bài hát này là cách đây 7 năm.

Nhớ mãi tối hôm ấy trước khi đi du học một tháng, giai điệu đó là lời tỏ tình của anh. Em lưỡng lự, do dự vì chưa sẵn sàng mở lòng yêu một ai đó. Anh nói anh sẽ chờ, đến khi em bằng lòng cho anh một cơ hội tiến vào trái tim em.

Ngày anh đi, em không ra sân bay, không gặp, không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn vì em sợ phải đối mặt với anh. Sau khi anh đi em vùi đầu vào học hành rồi tham gia các hoạt động thế nhưng giữa những bận rộn của cuộc sống thường nhật hình ảnh của anh cứ luôn hiện diện và len lỏi trong tâm trí em. Càng bận em lại càng hay nhớ tới anh. Nhớ cốc capuchino anh tự tay pha. Nhớ tiếng guitar anh chơi dưới sân ký túc xá. Nhớ bài hát anh hát cho em nghe nào Without you, Still loving you, Please for give me rồi World of our own... Giọng ca anh nỉ non mà trầm thấp, rung động tới tận trái tim em. Nhớ những quan tâm, mong muốn em không ngừng cố gắng trau dồi để bản thân ngày một tốt hơn.

Là anh dạy em học kiến thức, học cách đối nhân xử thế, biết em còn thiếu sót nhiều nên luôn nhắc em rèn luyện. Là anh người luôn động viên em thực hiện ước mơ của mình, được bước chân ra thế giới rộng lớn kia để em được thỏa sức vẫy vùng giữa năm châu bốn bể. Là anh người giúp em trưởng thành hơn, tự tin hơn. Là anh người hiểu em còn hơn chính bản thân em...

Từ những chân thành ấy đến một ngày em nhận ra mình đã rung động vì anh. Cách nhau vài múi giờ ở nơi xa xôi ấy anh vẫn luôn quan tâm, hỏi han em. Em đã đồng ý mở lòng với anh. Và chuyện tình yêu xa bắt đầu từ đó... Dù xa tới nửa vòng trái đất, mỗi năm chỉ gặp nhau vài ngày lúc anh về nhưng anh vẫn luôn như vậy quan tâm em, luôn xuất hiện những lúc em chán nản, suy sụp. Động viên em tiến về phía trước, tiếp thêm động lực giúp em vững tin hơn.

Nhưng điều gì có được càng dễ dàng thì con người ta sẽ coi là nghiễm nhiên và không biết cách trân trọng. Ngay từ khi bắt đầu anh là người yêu nhiều hơn, em tự cho rằng tình cảm này, những quan tâm này là điều hiển nhiên được nhận. Anh luôn nói cho dù anh cố gắng thế nào vẫn không thể cảm nhận được tình cảm của em. Em vô tâm, luôn coi mình là nhất, dù em ương bướng ngang ngạnh nhưng anh vẫn nhường nhịn, nuông chiều em khiến em chẳng coi trọng tình cảm này. Khi em muốn dừng anh nói cho anh thêm một năm nữa cũng là cho chúng ta thêm thời gian để thử thách tình yêu này, nếu em vẫn không thể yêu anh thì anh sẽ buông tay. Em do dự nhưng cuối cùng đồng ý cho mình một lần nữa học cách yêu anh.

Dường như số phận đã định, dù cố gắng thì càng ngày em càng nhận ra với em anh là một người anh, người bạn tri kỷ, có thể đồng điệu về tâm hồn nhưng lại không phải là tình yêu. Em quyết định buông tay giải thoát cho mối tình này. Từ trước tới nay anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em, khi em nói chia tay anh bảo anh biết và không ngừng cố gắng để ngày này không xảy ra nhưng chắc chúng ta chỉ có duyên làm bạn...

Hơn một tháng sau anh về Việt Nam và hẹn gặp em. Anh nói anh hiểu nếu em đã quyết định thì anh tôn trọng em nhưng hãy nhớ anh sẽ luôn bên cạnh em. Chúng ta vẫn là bạn tri kỷ của nhau... Sau khi chia tay em bận rộn trong công việc, điên cuồng đăng ký các khóa học để lấp đầy khoảng trống của mình. Mỗi tối em mệt mỏi, em không ngừng cố gắng tiến về phía trước để khẳng định bản thân mình. Khoảng thời gian sau đó em trầm tính, bình ổn hơn còn anh vẫn luôn quan tâm em nhưng có khoảng cách vì sợ em sẽ quay đầu bỏ chạy.

Ba năm sau chúng ta vẫn là người bạn tốt của nhau cùng chia sẻ về công việc, cuộc sống. Nửa năm trước anh báo tin sắp kết hôn với người bạn đã đơn phương yêu thầm anh từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Em mừng vì em biết chị ấy, tài năng, xinh đẹp và yêu anh rất nhiều. Nhưng có thứ cảm xúc hụt hẫng, trống rỗng đan xen niềm vui ấy. Cảm giác như sắp mất đi điều quan trọng và thân thuộc nhất của mình. Những ký ức vui vẻ ngày đó hiện về không ngừng. Khi càng cố quên nó càng hiện rõ...

Ngày anh về nước gặp em anh nói anh mãi mãi sẽ không thể yêu cuồng nhiệt và sôi nổi như từng yêu em, cả đời này cũng sẽ không quên được em nhưng nếu số phận đã định anh sẽ chấp nhận và sống tốt. Anh sẽ chân thành với cuộc hôn nhân này và mong em tìm được một người yêu em hơn anh và em thực sự yêu người đó. Nhìn bóng dáng cô đơn của anh khi ra về mà lòng em nặng trĩu. Em luôn tâm nguyện và cầu mong dù người yêu em hay người em yêu quãng đời còn lại dù không ở bên nhau thì vẫn sẽ được vui vẻ hạnh phúc.

Gần 10 năm quen nhau, thế sự xoay vần biến đổi, duyên phận giữa chúng ta bất tri bất giác đã tan vào hư không... Mãi đến sau này em mới nhận ra em buông tay không phải vì không còn yêu anh như trước mà vì em tự ti bởi chính mình. Em tự ti mình không đủ giỏi giang, chẳng đủ tự tin để sánh bước bên anh - chàng trai đa tài tốt bụng, là niềm khao khát của bao cô gái. Nhưng em đã không hiểu anh như em nghĩ, bức thư anh viết cho em kẹp trong món quà lúc chia tay em đã không đủ dũng khí mở ra cho đến một ngày gần đây... Khi vô tình dọn nhà, mở gói quà và đọc được. Từng nét chữ quen thuộc hiện lên, con tim bao năm tĩnh lặng bỗng xao động khiến những góc xưa cũ ùa về. Anh nói anh biết em là cô gái luôn tự tin ngất trời nhưng đứng trước anh lại tự ti về bản thân. Vì vậy anh vẫn luôn động viên em cố gắng từng ngày, anh yêu em không phải vì tài năng hay gì khác, mà chỉ vì em là chính em. Em sững người hóa ra bấy lâu nay chưa từng hiểu anh, chưa từng bước chân vào thế giới nội tâm của anh. Giờ đây mọi thứ đã quá muộn...

Đến giờ chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau, em có thể mỉm cười đối diện với anh bằng trái tim bình thản như người em gái, người bạn. Nhờ có anh, em ngày càng trưởng thành, tự tin, đứng trước khó khăn thử thách không hề lùi bước. Nhờ có anh, em học được cách quý trọng tình cảm, và yêu thương bản thân. Với em, anh là người cả đời này sẽ không bao giờ quên, là người em luôn mong sẽ được hạnh phúc bình an, là mối tình đầu dang dở nhưng nhớ mãi.

Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, có người đến rồi đi, có người ở lại. Chúng ta không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra chỉ có dấn thân tiến về trước rồi nhìn lại chặng đường đã qua sẽ hiểu có những người đã định sẵn là người dẫn dắt ta, là người dù không có duyên phận nhưng sẽ không quên.

Cảm ơn vì đã cho em những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất! Cảm ơn vì đã yêu em và luôn động viên em mọi lúc! Cảm ơn vì đã là động lực to lớn giúp em có được ngày hôm nay! Cảm ơn vì đã đến bên đời em. Anh là hồi ức đẹp đẽ mà cả đời này em sẽ khắc ghi! Chúc anh một đời bình an vui vẻ!

Nguyễn Hồng Nhung